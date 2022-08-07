快訊

高雄台積電預定地為何「積水」不退？ 專家說話了

搶救畫面曝光 葫蘆谷山洪暴發驚魂11人脫困6人躲山壁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冰火兩重天？上海落冰雹 網驚：最大的有「鴿子蛋大」

香港01／ 撰文： 陳進安
上海周六下午落冰雹，不少居民都拍下畫面並發佈到社交平台。（微博）
上海周六下午落冰雹，不少居民都拍下畫面並發佈到社交平台。（微博）

上海近期持續高溫，惟周六（6日）下午落冰雹，不少居民都拍下畫面並發佈到社交平台，網民更表示最大的有「鴿子蛋大」。上海中心氣象台中午已發布今年首個冰雹橙色預警信號。

午後，部分地區下起大雨，之後開始有市民撿到冰雹，據寶山、靜安等區網民拍下的照片顯示，一顆顆冰雹落在窗邊、地上，非常明顯，有網民表示，擔心冰雹會砸壞屋頂和車，更傳出寶山區一菜場的頂棚被冰雹擊穿。

網民：

高溫+冰雹，冰火兩重天

我擔心陽台遮雨棚塌下來

希望接下去每天午後都這麼降個溫

冰雹沒有多大危險，只要不是太大，連車漆面都不會有壞

為啥大家喜歡用「鴿子蛋」來計量大小，有幾個人真的見過鴿子蛋呀，明明「鵪鶉蛋」更合適

一百多年一見的40℃高溫天，又突然下冰雹，是不是應該讓我們反思一下，地球怎麼了？我們平時應該如何去環保愛護地球？

中午12時42分，上海中心氣象台發布冰雹橙色預警信號，指受強雷暴雲團的影響，預計未來2小時內寶山、中心城區北部、嘉定、閔行、青浦、松江、崇明等地局部出現冰雹可能性較大，請市民特別注意加強防範。

隨後，上海中心氣象台再發情況通報，指寶山、嘉定、楊浦和虹口出現冰雹，未來市內有分散性陣雨或雷雨，主要集中在北部和西部地區，一小時雨強30至50毫米，局地並伴有8至10級雷雨大風和冰雹。

另一方面，許多網民對40℃的天還下冰雹感到奇怪，紛紛質問「8月下冰雹？」對此，據氣象部門科普，冰雹多在強對流雲團中發生，在上海屬於春夏產物，在冬季反而不易出現。

延伸閱讀：

極端天氣｜北京夜間落冰雹將汽車砸出窿　雷電將樹劈成兩半

極端天氣｜重慶颳風打雷下暴雨　河南落冰雹大風啟動4級應急響應

文章授權轉載自《香港01》

冰雹 上海

相關新聞

為突顯專業 大陸一法律主任剪了一顆「公平公正」頭

深圳一家在律師事務所位的「法律主任」因其髮型「四方型」，加上他自承被美女遍過600多萬人民幣的經歷，結果網路爆火，網友調...

冰火兩重天？上海落冰雹 網驚：最大的有「鴿子蛋大」

上海近期持續高溫，惟周六（6日）下午落冰雹，不少居民都拍下畫面並發佈到社交平台，網民更表示最大的有「鴿子蛋大」。上海中心氣象台中午已發布今年首個冰雹橙色預警信號。

三亞封城防疫／酒店半價續住 遊客：三亞發國難財

突如其來的疫情，使得8萬遊客滯留海南三亞，飛機停航，網上流傳多段影片顯示，大量旅客被困機場，不少人抗議，大批警察趕至戒備...

距監獄大門僅100米…河北釋囚報復 砍死2獄警1傷

河北石家莊市市紅星街附近發生襲警案，兩名石家莊監獄的獄警及一名監獄工作人員，在離監獄大門約100米處被人用刀狂刺，其中兩...

反裴洛西訪台 台企衝上熱搜 直播間銷售額暴漲7倍

近日，一個認證為台灣企業旺旺集團首席營運官的微博帳號「Matt旺家」引發廣泛關注，該帳號曾多次發文反對裴洛西(Nancy...

港古蹟舊油麻地警署百年來首次開放 市民變身「型警」

為慶祝香港特別行政區成立25周年暨舊油麻地警署建成100周年，本月首兩個周末（8月6、7日及13、14日），舊油麻地警署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。