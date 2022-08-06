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白領族妻子下班後「神秘離家3小時」 人夫起疑看監視器見真相

香港01／ 記者布萊恩／報導
大陸1名人夫發現妻子下班後，神神秘秘地「做事」3小時到深夜，他看監視器影片見妻子原來在默默種地，辛苦又忙碌的身影讓他感動又心疼。圖／網上圖片
大陸1名人夫發現妻子下班後，神神秘秘地「做事」3小時到深夜，他看監視器影片見妻子原來在默默種地，辛苦又忙碌的身影讓他感動又心疼。圖／網上圖片

妻子下班後神秘失蹤數小時，直至深夜才歸家，作為丈夫當然會起疑，但這次結局卻令丈夫十分感動！大陸福建漳州1名人夫發現妻子下班後，神神秘秘地「做事」3小時，到深夜才回家，他翻查監視器影片後，卻見到難以置信的真相，原來妻子是在默默種地，辛苦又忙碌的身影令丈夫感動又心疼。片段曝光後亦成為網路熱話，網友們直言「是你的福氣」。

綜合大陸媒體報導，福建漳州1名人夫發現妻子下班後，秘密地從晚上7時多「做事」到10時多，令他心生疑惑，但查看監視器畫面後，才知道原來妻子在默默種地3個小時，辛苦又忙碌的身影令他相當心疼。

從影片見到，當時天色已黑，妻子拿着鋤頭在整理土地，把土地整理勻稱後，又拿來肥料、種子播種，再拉來水管為剛種下的種子澆水。人夫指出，他們搬到郊區後，便在附近租了一畝地，劃分成不同區域種植各種蔬果，當日（7月24日）因白天氣溫太高不適宜種地，於是他下午5時許到田裡翻了地，之後回家「帶娃（照顧小孩）」，沒想到晚上7時許，他的妻子竟到田裡接力種地一直到晚上10時許，忙了3個小時。

影片引來網友熱議，紛紛羨慕人夫娶到如此勤奮賢慧的妻子，「是你的福氣」、「很勤勞，有這樣的老婆真好」、「她老公上輩子拯救了銀河系吧」、「夫妻同心，其利斷金。夫唱婦隨，家興事旺」。也有網友分享同類經歷，「我老婆也這樣，經常為地吵嘴，就想讓她輕鬆點，可她就是捨不得放不下，種點總能吃點」。

突然成為網路焦點，妻子向記者表示，她是公司白領，平時上班吹冷氣，不怎麼活動身體，故晚上下班後種地鍛煉身體，同時放鬆身心，「樂在其中」，「這只是一種興趣和愛好，不是網傳的那樣，生活壓力大下班還要種地」。看過妻子回應，不少網友都大讚妻子「的確賢慧」。

大陸1名人夫發現妻子下班後，神神秘秘地「做事」3小時到深夜，他看監視器影片見妻子原來在默默種地，辛苦又忙碌的身影讓他感動又心疼。圖／網上圖片
大陸1名人夫發現妻子下班後，神神秘秘地「做事」3小時到深夜，他看監視器影片見妻子原來在默默種地，辛苦又忙碌的身影讓他感動又心疼。圖／網上圖片

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文章授權轉載自《香港01》

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