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瘧疾入侵香港 已有2例死亡

中央社／ 台北6日電

香港7月遭惡性瘧疾入侵，迄今已檢出至少60個病例，已有2例死亡。據報導，這些瘧疾輸入病例都是從非洲國家幾內亞來港的中國籍工人。

由於幾內亞目前沒有直返中國大陸的航班，這些中國工人都是中轉香港欲返回大陸。

綜合香港01、商業電台報導，香港7月共檢出30例新增瘧疾輸入個案，主要是幾內亞抵港中國工人，他們都受聘於一間非洲的中國公司，抵港後陸續發病，其中一名52歲男病人檢疫期間在酒店死亡，昨天又有一名重症患者離世。

當局已為檢疫酒店內近100名非洲抵港人士抽血檢測，發現1/3帶有瘧疾病毒。

據報導，昨天又有逾100名中國工人抵港，全被安排到灣仔的香港麗悅酒店進行醫學監測。

香港醫管局今天表示，目前有58名瘧疾病人於公立醫院留醫，包括56男2女，當中1人危殆，於深切治療部留醫，2人情況嚴重，其餘人士情況穩定。

香港衞生防護中心表示，昨日一班由幾內亞來港的班機，機上120人接受抽血篩查，發現13人在核酸檢測對瘧疾呈陽性。近日對來自幾內亞同一機構、現在身處檢疫酒店的抵港人士做篩查，也找到20多人對瘧疾呈陽性，已將他們送院。還有部分患者未有核酸結果，已經離開香港，當局會通知相關地方跟進。

醫管局總行政經理劉家獻今天在一個電視節目呼籲，市民有疲倦、頭痛等不適時，要盡快求醫，並向醫生披露旅行史。

香港 瘧疾

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