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不僅和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

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大陸突然掀起台灣地圖熱 網友：「想吃山西刀削麵」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸網路5日突然掀起台灣地圖熱，理由是地圖已可以查詢到精確的台灣街道。（圖／取自微博@中國新聞網）
大陸網路5日突然掀起台灣地圖熱，理由是地圖已可以查詢到精確的台灣街道。（圖／取自微博@中國新聞網）

共軍對台軍演進入第二天，然而大陸輿論突然掀起一股台灣地圖熱，不少網友紛紛尋找台灣美食，表示「想去台灣省吃山西刀削麵」。

中國新聞網報導，8月5日許多大陸網友發現地圖軟體搜索後，已可完整顯示台灣地圖，「精確到街道紅綠燈」，網友看了表示「想去台灣省吃山西刀削麵、小統一牛排」。

中國新聞網官方微博並創建了一個互動貼文，由網友選擇「到台灣省想吃的哪些地方美食」，選項有北京烤鴨、山西刀削麵、柳州螺螄粉、蘭州拉麵、東北亂燉、重慶火鍋與台灣小吃等，短短50幾分鐘就吸引了近8萬網友參與。

針對台灣小吃，中國新聞網又重新開了一則互動貼文，選項包含大腸包小腸、滷肉飯、牛肉麵、蚵仔煎、剉冰、甜不辣、都想吃等等。

「地圖可顯示台灣省每個街道」相關議題在微博、百度等社交平台5日突然爆紅衝上熱搜，陸媒觀察者網的微博影片還撥放著「坐上那公車去台灣，就在2035年」童歌。

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