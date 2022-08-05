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牛郎織女故鄉 鄖西無處不「七夕」

聯合報／ 大陸新聞中心╱綜合報導
山東省高密市民間文藝家協會剪紙藝社裡，民間藝人創作「七夕」主題的剪紙作品。（中新社）
山東省高密市民間文藝家協會剪紙藝社裡，民間藝人創作「七夕」主題的剪紙作品。（中新社）

在中國古代傳說中，牛郎和織女分別居住在天河兩岸。「盈盈一水間，脈脈不得語」的愛情故事，承載著古人對渺遠宇宙的想像、對愛情圓滿的期待，流傳千年而不朽。

新華社報導，在中國大陸的地理版圖上，真的有條河叫天河。它是漢江支流，在其流經的湖北省鄖西縣，「鄖西七夕」已被列入大陸國家級非物質文化遺產名錄。

北依秦嶺、南臨漢江的鄖西縣，山巒起伏風光旖旎，在古書中被記載為「列仙所在之地」。專家考證，戰國時期，牛郎和織女的故事便已誕生於這片山水之間。而尋訪鄖西，牛郎廟、織女廟、金釵石等遺跡和景觀恰與史料、傳說互為佐證。

陳西霞是鄖西七夕國家級非遺項目的市級傳承人。她說：「在鄖西這片土地上，心靈手巧的農家婦女憑藉手藝自食其力、養育子女，過上美滿幸福生活，這是對七夕文化最好的傳承。」

自2009年起，當地每年開展七夕民俗田野調查。最新普查顯示，鄖西七夕在全縣18個鄉鎮（場、區）均有存在和傳承，以請七姐、做巧食、做巧工、放河燈等習俗為盛。

由中國鄉建院規畫設計的鄖西雙石溝民俗村，在原址上保留村容村貌，同時突出展示中國傳統婚俗文化。走進民俗村，以「三書」「六禮」等婚俗禮節為主題的雕像栩栩如生，再現紅妝、結髮等習俗。

「七夕文化是婚俗文化和農耕文化的融合。」鄖西雙石溝民俗村負責人、天河文旅副總經理饒會兵說，民俗村裏保留了農村生活的煙火氣，希望人們來這裡體驗男耕女織的辛勤勞作，喚起生活中的傳統文化記憶。

在鄖西，七夕傳說在民間廣為流傳，傳統儀式存續完好，使七夕文化傳承具深厚的群眾基礎。徜徉縣城，七夕的「影子」無處不在。鵲橋、雙飛橋、金梭橋等近30座橋通連天河兩岸。永遠美麗的神話已化作小城最靚麗的風景線。

鄖西人對七夕文化的熱愛與傳承，以及當地政府扶持，讓這座小城顯現出鮮明的文化姿態。

七夕 愛情 遺產

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