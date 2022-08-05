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陸首顆碳監測衛星 順利發射

聯合報／ 大陸新聞中心╱綜合報導
8月4日11時08分，中國大陸在太原衛星發射中心採用長征四號乙運載火箭，發射首顆陸地生態系統碳監測衛星「句芒號」。（中新社）
8月4日11時08分，中國大陸在太原衛星發射中心採用長征四號乙運載火箭，發射首顆陸地生態系統碳監測衛星「句芒號」。（中新社）

中國大陸國家航天局披露，8月4日11時08分，中國大陸在太原衛星發射中心採用長征四號乙運載火箭，順利發射首顆陸地生態系統碳監測衛星「句芒號」。該衛星將在碳儲量監測、生態資源詳查、重大生態工程監測評價等方向提供遙感監測服務。

中新社報導，「句芒號」衛星是大陸國家民用空間基礎設施中長期發展規劃中的科研衛星，運行於高度為506公里、傾角97.4度的太陽同步軌道，通過激光、多角度、多光譜、超光譜、偏振等綜合遙感手段，實現植被生物量、大氣氣溶膠、植被葉綠素熒光等要素的探測和測量。

該衛星將廣泛應用於陸地生態系統碳監測、陸地生態和資源調查監測、重大生態工程監測評價、大氣環境監測和氣候變化中氣溶膠作用研究等工作，還將服務高程控制點獲取、災害監測評估、農情遙感監測等需求，顯著提高陸地遙感定量化水平。

「句芒號」衛星是落實「綠水青山就是金山銀山」的航天行動。衛星在軌運行後，採用主被動結合的遙感體制，可獲取全球森林碳匯的多要素遙感信息，提高碳匯計量的效率和精度，轉變傳統的人工碳匯計量手段，為中國大陸推進碳達峰碳中和提供重要的遙感支撐，助力中國大陸對森林、草原、濕地和沙化土地等的統計監測核算能力建設。

此次任務還搭載了交通四號衛星和閔行少年星2顆小衛星。交通四號衛星將在軌開展全球船舶航行、航班飛行狀態和全球物聯網相關信息採集。閔行少年星將為中小幼學生參與衛星設計、研製、搭載、發射等航天科學研究與工程實踐提供服務，同時開展天地一體化碳源監測應用科學研究。

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