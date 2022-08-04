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廣州地鐵網 規劃總長2029公里

聯合報／ 大陸新聞中心╱綜合報導

廣州市規劃和自然資源局2日公示「廣州市軌道交通線網規劃（2018—2035年）」，規劃形成高速地鐵、快速地鐵、普速地鐵組成的城市軌道交通系統，總規模達53條，2029公里。

中新社報導，該規劃方案較上一輪規劃，新增30條、1004公里線路。根據該規劃方案，廣州將建設高速地鐵5條、452公里：南北延伸18、22號線，新增17號線、28號線、37號線；快速地鐵11條、607公里：新增24、25、26、27、29號線；普速地鐵共37條、907公里，包括：加密中心城區線網，打造南沙副中心相對獨立的網絡，搭建外圍城區軌道骨架，引入佛山、東莞等周邊城市銜接軌道線路10條。

規劃實施後，該市軌道交通線網規劃里程位於全球前列，百萬人口擁有軌道交通（含城際鐵路、市郊鐵路、城市軌道）里程125公里（東京100公里、紐約127公里、倫敦151公里）。中心城區站點800公尺人口、就業崗位覆蓋率超過80%。

實現「3060」時空目標、「6080」客運目標：即中心城區至南沙副中心、外圍城區中心30分鐘直達；廣州與灣區各城市中心60分鐘直達，其中至佛山、東莞30分鐘可達；市域公共交通占機動化出行比例60%，軌道占公共交通出行比例80%。

該規劃構建以廣州為中心的粵港澳大灣區60分鐘交通圈，加強廣州與灣區城市地鐵對接，實現廣佛一張網、穗莞多通道、相鄰城市中心直達。形成對外軌道銜接通道28條，其中廣佛銜接通道18條，穗莞銜接通道6條，廣州至深圳、清遠、中山、惠州等地區銜接通道各1條。廣州已建成開通軌道交通16條（段）、621公里，實現區區通地鐵。軌道占公交出行比例達60.1%，成為市民出行首選。

深圳 中廣 紐約

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