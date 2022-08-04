陸氣溫提升速率 高於全球平均

中國大陸氣象局氣候變化中心3日發布的「中國氣候變化藍皮書（2022）」顯示，全球變暖趨勢仍在持續，中國大陸升溫速率高於同期全球平均水平，是全球氣候變化的敏感區。

中新社報導，藍皮書顯示，全球變暖趨勢仍在持續，最近20年（2002~2021年）全球平均溫度較工業化前水平高出1.01℃。2021年，亞洲陸地表面平均氣溫較常年值偏高0.81℃，為1901年以來的第七高值。

中國大陸升溫速率高於同期全球平均水平，是全球氣候變化的敏感區。1951~2021年，中國大陸地表年平均氣溫呈顯著上升趨勢，升溫速率為0.26℃/10年。近20年是20世紀初以來中國大陸的最暖時期，2021年，大陸地表平均氣溫較常年值偏高0.97℃，為1901年以來的最高值。

藍皮書顯示，中國大陸高溫、強降水等極端天氣氣候事件趨多、趨強。1961～2021年，大陸極端強降水事件增多。1990年代後期以來，極端高溫事件明顯增多，登陸大陸颱風的平均強度波動增強。2021年大陸平均暖晝日數為1961年以來最多，雲南元江（44.1℃）、四川（富順41.5℃）等62站日最高氣溫突破歷史極值。

1980年代後期以來海洋變暖加速，全球平均海平面呈持續上升趨勢。2021年，全球平均海平面達到有衛星觀測紀錄以來的最高位。中國大陸沿海海平面變化總體呈波動上升趨勢，1980～2021年，大陸沿海海平面上升速率為3.4毫米/年，高於同期全球平均水平。2021年，大陸沿海海平面較1993~2011年平均值高84毫米，為1980年以來最高。

全球冰川整體處於消融退縮狀態，1980年代中期以來消融加速。大陸天山烏魯木齊河源1號冰川、阿爾泰山區木斯島冰川、祁連山區老虎溝12號和長江源區小冬克瑪底冰川均呈加速消融趨勢。2021年，烏魯木齊河源1號冰川東、西支末端分別退縮了6.5公尺和8.5公尺，其中西支末端退縮距離為有觀測紀錄以來的最大值。