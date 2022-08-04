徑山點茶 因電視劇夢華錄知名

中國大陸熱播古裝劇「夢華錄」中，女主角「趙盼兒」的一手「徑山點茶」，在觀眾心中留下深刻印象。劇中被盛贊「入口無澀，清香悠遠」的徑山茶，正產自浙江省杭州市徑山鎮。劇中的點茶技藝，在此歷經多年傳承創新。

中新社報導，「一湯，量茶受湯，調如融膠；二湯，擊拂既力，珠璣磊落……」張艶珍一面演示，一面認真講解著點茶法「七湯」的要領。多年前，張艶珍就考取了高級茶藝師證書。她從「焚香、點茶、掛畫、插花」的「宋人四雅」中汲取靈感，使茶藝儀式成為一場文化表演。

作為中國古代茶宴禮俗的存續和中國禪茶文化的傑出代表，源自餘杭徑山寺的「徑山茶宴」起於唐宋，在2010年被列為非物質文化遺產。但張艶珍坦言，在很長的一段時間裡，徑山茶的名氣一度難以提升，且作為地理標誌產品，徑山茶產地有限，產量偏小，雖品質卓越卻難以形成規模化的市場。

近年來當地政府大力支持，為徑山茶統一進行商標設計、宣傳推廣。如今，徑山茶還與互聯網也碰撞出新的火花，如張艶珍以茶藝為主題拍攝短影片，通過屏幕演繹清茶韵味。把握文創潮流，徑山茶的衍生產品不斷「出新」，推出了抹茶膠原蛋白、抹茶酵素和抹茶月餅等新式茶點飲品。

在徑山村，幾乎家家戶戶都以茶為生，徑山茶成為村民收入的重要來源。隨著徑山茶的走紅，村民們開設的民宿也享受到文旅融合的紅利。張艶珍說，她的民宿只有6個房間，周末生意常常爆滿。接待不過來的客人，就會介紹給附近的村民。

與此同時，古樸的徑山茶藝也吸引新潮的年輕人。如今，前來體驗的顧客中年輕人愈來愈多。村子裡的年輕人對此也興趣濃厚，其經過培訓後多作為儀式的工作人員服務遊客，為徑山茶的傳承與創新注入著新的能量。