網美直播燒烤沙魚證實是來自福建的大白鯊 已遭逮捕

7月中旬大陸全網傳出一名網紅美食家疑似吃大白鯊的視頻，連日來經大陸公安與農業部門調查，經鑑定證實該魚確為噬人鯊（也稱大白鯊），是來自福建沿海地區，相關人員已被警方逮捕。

封面新聞報導，7月14日，一位名叫「提子」的美食網紅博主拍攝水煮鯊魚和燒烤鯊魚的視頻火爆網路。網傳視頻顯示，「提子」在四川省南充市一家海鮮超市門口，將一包裹拆開，裡面裝著一條體型碩大的「鯊魚」，引來不少人圍觀。視頻稱鯊魚長2米。

在城裡擺拍後，這條鯊魚被運到鄉下分割。「提子」在室外燒了一口大鍋，誇張地用了很多調料，尾部用來燒烤，魚體上灑滿了紅色調料。視頻畫面中，左上角寫有「人工養殖可食用」的字幕。

視頻發佈後火爆網路，有科普博主反映，這條鯊魚是國際瀕危野生動物噬人鯊，是國家二級保護動物，「網紅疑用瀕危大白鯊做美食」迅速成熱搜。目前，網紅「提子」短視頻帳號所有視頻均已消失。

7月31日，南充警方表示，經鑑定，涉事視頻中的鯊魚確是噬人鯊（也稱大白鯊），目前相關案件正在進一步辦理。

8月1日，南充市農業農村局人員表示，網紅「提子」從京東上購買大白鯊，來源為福建沿海地區，相關人員已被警方控制。他們正在聯繫相關司法檢測部門，檢測大白鯊到底是幼體還是成體，評定其價值，這涉及最終的案件結果。