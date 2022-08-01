快訊

陳明通兩次聲明態度急轉 6千字說不清論文門兩大疑點

國3傳重大車禍！南下57.6K客運翻覆「橫跨三車道」多人受傷 路況大塞車

網美直播燒烤沙魚證實是來自福建的大白鯊 已遭逮捕

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
網紅「提子」日前在網路直播燒烤食用的沙魚，經官方證實確為瀕危野生動物大白鯊，其已被逮捕。（封面新聞）
網紅「提子」日前在網路直播燒烤食用的沙魚，經官方證實確為瀕危野生動物大白鯊，其已被逮捕。（封面新聞）

7月中旬大陸全網傳出一名網紅美食家疑似吃大白鯊的視頻，連日來經大陸公安與農業部門調查，經鑑定證實該魚確為噬人鯊（也稱大白鯊），是來自福建沿海地區，相關人員已被警方逮捕。

封面新聞報導，7月14日，一位名叫「提子」的美食網紅博主拍攝水煮鯊魚和燒烤鯊魚的視頻火爆網路。網傳視頻顯示，「提子」在四川省南充市一家海鮮超市門口，將一包裹拆開，裡面裝著一條體型碩大的「鯊魚」，引來不少人圍觀。視頻稱鯊魚長2米。

在城裡擺拍後，這條鯊魚被運到鄉下分割。「提子」在室外燒了一口大鍋，誇張地用了很多調料，尾部用來燒烤，魚體上灑滿了紅色調料。視頻畫面中，左上角寫有「人工養殖可食用」的字幕。

視頻發佈後火爆網路，有科普博主反映，這條鯊魚是國際瀕危野生動物噬人鯊，是國家二級保護動物，「網紅疑用瀕危大白鯊做美食」迅速成熱搜。目前，網紅「提子」短視頻帳號所有視頻均已消失。

7月31日，南充警方表示，經鑑定，涉事視頻中的鯊魚確是噬人鯊（也稱大白鯊），目前相關案件正在進一步辦理。

8月1日，南充市農業農村局人員表示，網紅「提子」從京東上購買大白鯊，來源為福建沿海地區，相關人員已被警方控制。他們正在聯繫相關司法檢測部門，檢測大白鯊到底是幼體還是成體，評定其價值，這涉及最終的案件結果。

鯊魚 網紅

延伸閱讀

中共20大前 陸關閉直播及短片違規帳戶12萬個

線上直播防火觀念 台南市消防人員陪伴市民過暑假

「超兇」細肩帶網美合照哥吉拉 眾人笑：哪裡有怪獸？

天氣熱爆大白鯊變越來越胖 他目睹「3隻6m母鯊集體獵捕啃食鯨魚」嚇壞

相關新聞

曾被網暴重新開播 流浪大師沈巍：借出百萬元卻沒人還

在「大師」和「精神病患者」的身份中穿梭，網路上，沈巍曾是衣衫襤褸的流浪大師，有一批「網親」（粉絲）追隨他的文化課，人們稱...

給所有人的中國史：如何從世界脈絡理解「中華」？

「2022年的今天，該如何從世界脈絡理解『中國』？」談到中國歷史，恐怕對於許多人的傳統教育印象而言，總是圍繞在朝代更迭與帝王將相，這樣隨著政權轉換的歷史想像，似乎也讓人們對於中國歷史只存在著刻板印象，乃至於「正統史觀」之下的唯一解釋。從世界脈絡的解讀，跳脫國家角度的歷史及漢人中心的詮釋，在多元視角下的「中國」又會是怎樣的面貌？當代中國深受言論控制與民族情緒之下，為何身處特殊地緣位置的台灣，會是最適合「談論中國史」的國家？

哈伊高鐵 鐵伊段架梁

中國鐵路哈爾濱局集團有限公司30日發布消息，在黑龍江省哈伊高鐵鐵力至伊春段（哈伊高鐵鐵伊段）跨S207省道2號特大橋施工...

算力大會 濟南市開幕

以「算賦百業 力導未來」為主題的2022中國算力大會30日在山東濟南開幕。大會突出創新、融合、綠色三大理念，聚焦算力前沿...

常州 兩岸青年創新創業賽揭曉

第二屆長三角兩岸青年創新創業大賽總決賽，日前在常州舉行，經過競逐，最終膝關節前交叉韌帶等長重建術前智能規劃系統項目和先進...

潯江打魚手藝 傳統文化延續

站在木船上，近百歲高齡的唐二妹嫻熟地划著雙槳，在潯江放網打魚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。