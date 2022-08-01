潯江打魚手藝 傳統文化延續

站在木船上，近百歲高齡的唐二妹嫻熟地划著雙槳，在潯江放網打魚。

中新社報導，潯江是珠江流域西江主流中游河段，唐二妹家住在潯江畔的廣西桂林市龍勝各族自治縣瓢裡鎮，這裡素有「河魚倉庫」之稱。

走進瓢裡鎮，在群山環抱下，潯江兩岸風光旖旎。在漁業隊碼頭，數艘四五米長的木船停靠在岸邊。唐二妹與女兒黃彩玲划著木船在江中打魚。不到半小時，兩人用漁網打到了多條穿條魚。

今年99歲的唐二妹身材瘦小，滿是皺紋的臉上布滿了老年斑，可精神矍鑠。她說，家裡祖祖輩輩都以打魚為生。她16歲跟隨丈夫在船上打魚，在水上生活了數十年，大半輩子的時間都在打魚、賣魚、補漁網、到山裡挖蟲做魚餌……。

「那時候（上世紀50年代前後）住在船上，生活好苦。打的魚也捨不得吃，要拿去賣錢，然後買米、買油鹽，還要供小孩讀書。」唐二妹回憶說，當時家裡有兩條船，十米多長的大船住著一家9口人，一條小木船用來外出打魚。

隨著瓢裡漁業不斷興盛，1968年，近130名漁民結束了水上漂的生活，上岸定居並成立漁業隊和運輸隊。唐二妹一家也從木船搬到了岸上，緊鄰潯江而居，仍以打魚為生。依靠打魚，唐二妹夫婦養大了七個兒女，生活也日益好轉。

隨著經濟發展，現在當地民眾很少還以打魚為生。漁業隊從最多時的100多戶，到如今僅剩7戶。年事漸高的唐二妹也很少打魚了，但她的兒子黃朝光、女兒黃彩玲則接過了父母的衣鉢，並一直沿襲著祖輩傳統的放網打魚方式。

近年來，當地以深厚的漁文化為基礎，推出魚宴節，舉辦原始捕魚手藝表演、魚苗放生、魚生製作技藝競技、長桌宴等文旅活動，並對瓢裡老街進行修復開發，重塑瓢裡騎樓街和濱江水運碼頭，打造文旅特色小鎮，吸引眾多遊客慕名前來。

唐二妹看著祖輩傳統的打魚方式變成手藝表演，她知道，這項改善其家庭生活、陪伴其一輩子的傳統打魚方式，有了新的生機，不會消失。