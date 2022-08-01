小都江堰 正式入世界灌溉工程遺產目錄

由四川省都江堰水利發展中心，和德陽什邡市政府共同主辦的李冰誕辰紀念活動暨世界灌溉工程遺產（都江堰系統）朱李火堰揭碑儀式，近日在什邡正式舉行。

朱李火堰位於什邡高景關，是戰國時期的秦國蜀郡太守李冰為治理水患而修建的「導洛通山」水利工程的一部分，包括朱堰、李堰和火堰。朱李火堰修建完成後，每當雨季洪水從山中水道傾瀉而來，則分別注入朱堰、李堰和火堰，水勢漸弱，緩緩流向平原地帶。自此，川西平原水患不再，糧田、河道星羅棋布，沃野千里，生機盎然。朱李火堰距今已有2200多年歷史，時至今日，仍發揮著重要的水利作用，被譽為「第二個都江堰」、「小都江堰」。

據了解，世界灌溉工程遺產是國際灌溉排水委員會（ICID）主持評選的文化遺產保護項目，始於2014年。與聯合國教科文組織主持評選的世界遺產不同，世界灌溉工程遺產著眼於挖掘和宣傳灌溉工程發展史及其對文明的影響。2018年，都江堰成功入選世界灌溉工程遺產，朱李火堰是遺產清單內容之一。

據悉，什邡將立足李冰文化生態旅遊區的李冰文化，和章洛山水兩大特色資源要素，充分發揮古蜀旅遊資源的感染力，綠色旅遊資源的吸引力。

同時，將科學開發李冰陵、後城治、朱李火堰以及楊村古鎮，逐步構建李冰文化生態旅遊區的生態旅遊品牌體系。