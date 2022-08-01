小都江堰 正式入世界灌溉工程遺產目錄

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
朱李火堰揭碑儀式，近日在什邡正式舉行。圖／本報四川德陽傳真
朱李火堰揭碑儀式，近日在什邡正式舉行。圖／本報四川德陽傳真

由四川省都江堰水利發展中心，和德陽什邡市政府共同主辦的李冰誕辰紀念活動暨世界灌溉工程遺產（都江堰系統）朱李火堰揭碑儀式，近日在什邡正式舉行。

朱李火堰位於什邡高景關，是戰國時期的秦國蜀郡太守李冰為治理水患而修建的「導洛通山」水利工程的一部分，包括朱堰、李堰和火堰。朱李火堰修建完成後，每當雨季洪水從山中水道傾瀉而來，則分別注入朱堰、李堰和火堰，水勢漸弱，緩緩流向平原地帶。自此，川西平原水患不再，糧田、河道星羅棋布，沃野千里，生機盎然。朱李火堰距今已有2200多年歷史，時至今日，仍發揮著重要的水利作用，被譽為「第二個都江堰」、「小都江堰」。

據了解，世界灌溉工程遺產是國際灌溉排水委員會（ICID）主持評選的文化遺產保護項目，始於2014年。與聯合國教科文組織主持評選的世界遺產不同，世界灌溉工程遺產著眼於挖掘和宣傳灌溉工程發展史及其對文明的影響。2018年，都江堰成功入選世界灌溉工程遺產，朱李火堰是遺產清單內容之一。

據悉，什邡將立足李冰文化生態旅遊區的李冰文化，和章洛山水兩大特色資源要素，充分發揮古蜀旅遊資源的感染力，綠色旅遊資源的吸引力。

同時，將科學開發李冰陵、後城治、朱李火堰以及楊村古鎮，逐步構建李冰文化生態旅遊區的生態旅遊品牌體系。

世界遺產 生態旅遊 文組

延伸閱讀

肯州水患毀家園 災民清理滿地泥濘

台南社大台江分校辦台江流域專題 親師生探索水利文化

台南安定水患頻傳 最大生態休閒滯洪池完工3年沒再淹

聞天祥獲楊士琪紀念獎 自曝當下竟喊「可以拒絕嗎？」

相關新聞

中共20大前 陸關閉直播及短片違規帳戶12萬個

中共二十大前夕，大陸中央網信辦會同相關部門開展為期3個月的「清朗．整治網路直播、短視頻領域亂象」專項行動。集中整治色、醜...

常州 兩岸青年創新創業賽揭曉

第二屆長三角兩岸青年創新創業大賽總決賽，日前在常州舉行，經過競逐，最終膝關節前交叉韌帶等長重建術前智能規劃系統項目和先進...

小都江堰 正式入世界灌溉工程遺產目錄

由四川省都江堰水利發展中心，和德陽什邡市政府共同主辦的李冰誕辰紀念活動暨世界灌溉工程遺產（都江堰系統）朱李火堰揭碑儀式，...

哈伊高鐵 鐵伊段架梁

中國鐵路哈爾濱局集團有限公司30日發布消息，在黑龍江省哈伊高鐵鐵力至伊春段（哈伊高鐵鐵伊段）跨S207省道2號特大橋施工...

算力大會 濟南市開幕

以「算賦百業 力導未來」為主題的2022中國算力大會30日在山東濟南開幕。大會突出創新、融合、綠色三大理念，聚焦算力前沿...

潯江打魚手藝 傳統文化延續

站在木船上，近百歲高齡的唐二妹嫻熟地划著雙槳，在潯江放網打魚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。