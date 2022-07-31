陸大學生免費為逾千長者補拍婚紗照 拍近5萬照片記錄「不老愛情」

不少白頭到老的長者都會遇到同一憾事。武漢有大學生在2015年開始組建隊伍，到全國多地為年長夫婦補拍婚照，至今已為逾1400名長者拍攝近5萬張照片，7月份他們再走訪湖南為一對退休軍人和教師補拍婚照。專程幫長者彌補年輕時因條制所限而留下的遺憾，他們還會記下老人家們的「不老愛情」故事分享，多年來的努力令網民大為感動，「太有愛的大學生了」。

大陸報導，武漢工程科技學院「圓夢計劃」的團隊成立於2015年，已經走訪過全國30多個地區，幫一些年輕時因條件所限未能拍婚紗照的長者補拍婚照，至今已義助近1400名長者，拍下近5萬張照片，記錄多段「不老愛情故事」。今年暑假他們去到湖南、河北、江西、湖北等10多地拍照。

團隊早前去到湖南韶山為退休軍人龐孟冬及教師龍偉玲拍照，兩人結婚37年，龐孟冬1984年退役回鄉，翌年認識了在鄉村小學支教的妻子，最後白頭到老，但年輕時結婚沒拍過婚照是憾事，幸好一班學生來幫兩老圓夢。許多長者過去依媒妁之言婚嫁，很多時沒花、沒鑽戒、沒誓言，只有些衣服、有些肉、糖、幾條煙就成婚了。

他們還曾為一對妻子中風要長期臥床的老夫婦拍照，老夫妻房子放滿理療床、吸氧機、血壓儀、輪椅等。丈夫趙新國說，妻子1982年操勞過度患上類風濕，之後不幸中風，他自此不離不棄，已陪在妻子黎鑾嬌身邊40多年。妻子雙腳變形、手指無法分開，他每天都幫妻子分開手指逐一清潔，天氣好時會推輪椅帶妻子和鄰居聊天。團隊年今再次去到湖北黃岡市黃梅縣拜訪他們。

隊長趙晨接受陸媒訪問時指，他們分成攝影組、化妝組、運營組、文案組和道具組，為一對長者化妝和造型，已見證不少白頭到老的故事，團隊會將部份過程整理成影片，在網上收到很多正面的回應，覺得是很有意義的活動，還有網民邀請他們到家鄉，為當地的長者補拍婚照。他們的善舉令網民大為感動，「太棒了」、「好溫暖」、「這個真的好有意義」，認為他們記錄了多段「執子之手， 與子偕老」的真實故事。 大陸一班大學生組團隊到全國多地幫長者補拍婚照。（微博影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》