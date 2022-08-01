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算力大會 濟南市開幕

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
7月30日，2022中國算力大會在山東濟南開幕，大會以「算賦百業 力導未來」為主題，突出創新、融合、綠色三大理念。（新華社）
7月30日，2022中國算力大會在山東濟南開幕，大會以「算賦百業 力導未來」為主題，突出創新、融合、綠色三大理念。（新華社）

以「算賦百業 力導未來」為主題的2022中國算力大會30日在山東濟南開幕。大會突出創新、融合、綠色三大理念，聚焦算力前沿技術領域，展示算力融合應用成果，搭建政產學研對接平台，加強大陸國內外算力技術和產業交流合作，推動算力賦能千行百業，構建布局合理、技術先進、綠色低碳、算力規模與數位經濟增長相適應的新型數據中心發展格局。

中新社報導，中共山東省委書記李干傑在大會致詞中表示，山東成為中國大陸首個雙樞紐省分，全省各類數據中心總數達220個，在用標準機架超過24.5萬架，算力基礎設施硬體越來越完善，數位經濟沃土越來越厚實，市場應用藍海越來越廣闊，算力發展環境和發展條件越來越好。他表示，山東將發揮海上風電、太陽能、核能發電等綠電作用，開展風光儲能+大數據中心建設，打造綠色發展重鎮。

大陸工業和信息化部黨組成員、副部長張雲明在致詞中表示，隨著新一代信息通信技術加速融入實體經濟，算力正在從金融科技、航空航天、地質勘探等領域，向政務、工業、交通、醫療等領域延伸拓展，極大激發了數據要素的創新活力。下一步，算力產業創新發展將聚焦高端晶片、新型數據中心、超算等領域的研發突破。

實體經濟 中共

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