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哈伊高鐵 鐵伊段架梁

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國鐵路哈爾濱局集團有限公司30日發布消息，在黑龍江省哈伊高鐵鐵力至伊春段（哈伊高鐵鐵伊段）跨S207省道2號特大橋施工現場，隨著施工人員操控架橋機啟動首榀預制箱梁的架設工作，標誌著哈伊高鐵鐵伊段建設正式進入架梁施工階段。

中新社報導，哈伊高鐵鐵伊段位於黑龍江省中部，是中國大陸目前在建的最北端高速鐵路，線路起自鐵力市，終至伊春市，全長111.4公里，線路設計時速250公里，橋梁佔比達26.9%。

哈伊高鐵鐵伊段是中國大陸首條穿越多年凍土區的高速鐵路，先行工程沿線分佈著富冰凍土、多冰凍土、飽冰凍土、含土冰層等14塊島狀多年凍土帶，建設單位克服地質條件複雜、高緯度冬季低溫環境等難題，在施工過程中創新凍土段鑽孔樁施工的雙層護筒結構施工經驗，完成中國大陸國內首例高鐵橋梁多年凍土樁基施工，為全面轉入架梁施工提供有力保障。

中鐵二十二局集團有限公司鐵伊段制梁場總工程師楊忠介紹說：「目前施工已完成124榀箱梁預制任務，預計年底前完成首架方向9座橋梁的架設任務。」

高鐵 黑龍江

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