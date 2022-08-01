常州 兩岸青年創新創業賽揭曉

第二屆長三角兩岸青年創新創業大賽總決賽，日前在常州舉行，經過競逐，最終膝關節前交叉韌帶等長重建術前智能規劃系統項目和先進採血生命芯片項目脫穎而出，獲得大賽一等獎。

獲得大賽一等獎的膝關節前交叉韌帶等長重建術前智能規劃系統項目負責人蔡宗遠，畢業於美國哈佛大學醫學院，他說：「透過大賽，我感受到常州創新創業的活力，希望未來能有更多的機會到江蘇、到常州與當地企業交流，共同攜手開展科技創新。」

此外，智能顯示屏主動式驅動芯片（晶片）項目等4個項目獲二等獎，半導體真空腔體核心零部件一站式整合服務等8項目獲三等獎。

大陸國台辦經濟局長張世宏致詞表示，要貫徹落實大陸國家主席習近平給參加海峽青年論壇的台灣青年重要回信精神，希望兩岸青年同心同行攜手前進。

本屆大賽自5月啟動以來，吸引了來自海峽兩岸的多個青年創新創業項目報名參賽，經過專家初評和公示等環節，遴選出30個優秀項目晉級總決賽，涵蓋電子信息、智能科技、現代醫療、電機電子、健康醫療、新材料等多個領域。

大賽現場，由7名創業導師和20名金融、創投、技術領域專家組成評審組，30個項目圍繞技術產品、商業模式及行業市場等方面依次展示。

台灣創客在江蘇找到最好的土壤，沃佩斯常州能源科技主要研發輕量化太陽能組件與車載應用，負責人陳彥全指出，自2016年落戶常州市湖塘鎮科技產業園以來，企業經歷了快速發展，目前產品已經應用於菲亞特、福特等車企達成了合作。

江蘇是兩岸經貿交流最活躍的地區之一，也是台灣青年「登陸」就業創業的首選地之一，服務台灣青年就業創業工作基礎紮實、優勢明顯——國台辦批准設立了12家海峽兩岸青年就業創業基地，數量居各省首位。

江蘇省各地台協會內設的17家台青會現有會員近2,000人，在江蘇的台灣青年創業項目超過1,400個，參與各類創新創業活動和實習就業的台灣青年超過1.7萬人次。