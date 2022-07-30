胡錫進稱「我推特被封號了」 陸網友：你怎麼上推特的？

「如果美國戰鬥機護送波洛西的飛機進入台灣，那就是入侵。解放軍有權強行驅散波洛西的專機和美軍戰機，包括鳴槍示警和進行阻撓戰術移動。如果無效，則將其擊落」，這是中國官媒《環球時報》前總編胡錫進日前在中國大陸被屏蔽的社交媒體平台推特所發布的英文消息。該消息發布不久後，胡錫進通過自己的新浪微博帳戶表示：「因為警告美軍不要護航波洛西訪台，老胡的推特帳號被鎖住，除非我刪除那條推文，否則不能繼續使用我的推特帳號。」

胡錫進自稱，推文一經發出，「反響非常強烈，不到一小時光是轉發就突破一千。很快福克斯新聞等轉引這條推特的內容，有記者還要求白宮發言人就該推特的內容進行回應。」

然而就他介紹，其推特帳戶於北京時間周六上午被鎖住。理由是上述這條違反了推特規則，必須刪除。胡錫進指出：「其實那條推特已經被屏蔽，別人看不到了，但我必須走自己動手刪除的程序，並且提示我，點擊『刪除』意味著我承認自己違反了推特的規則。」

胡錫進：「人在屋簷下，不得不低頭」

對此，中國官媒《環球時報》的這位前總編表示：「人在屋簷下，不得不低頭。我只好點擊刪除，給自己的推特帳號解鎖。」發稿時，胡錫進的推特帳號只能被追隨者所見。任何想要看到其最新推文訊息的用戶需要得到胡錫進推特帳戶的認可。

在新浪微博發布上述推特被封的消息時，胡錫進將推特封其帳號的做法與中國官方大規模嚴格審查網路輿論相提並論，感嘆稱：「唉，美麗國的言論自由看來也真是有邊界的，而且類似遭遇已非我在推特上的第一次了。天下的『規則』真是有幾分相似啊。」

針對推特發文所涉及的內容，胡錫進表示：「然而我把該傳的信息傳達到了：如果美軍派戰機為波洛西竄訪台灣護航，就是此訪惡劣性質的進一步升級，構成侵略。那種情況下，我軍戰機應使出全部阻攔手段，如果依然無效，我認為擊落波洛西座機可也。」

網友：「推特是什麼？」

然而就在這條新浪微博博文的評論區，有大量網友對胡錫進上推特的事情本身發出質疑。與包括YouTube、臉書在內的社交媒體平台一樣，推特在中國境內被審查制度屏蔽。名為「無業老男人」的用戶發問：「老胡已經退休了，為什麼還有上推的特權？」。包括「日常盼退休123」、「三碳絲耐醫傅」、「上下相蒙如此」在內的用戶都發出了「推特是什麼？……老胡怎麼上推特的？……怎樣才能上推特」之類的質疑聲音。微博用戶「看上去一樣」更是指出：「退休老漢私自fq，建議抓捕」。

作為中國民粹主義色彩濃厚官媒的前掌門人，胡錫進熱衷在重大政治社會事件爆發之際以個人的名義為官方立場定調。在上述抱怨美國也有互聯網信息審查的博文中，許多用戶在評論區中指出了胡錫進類比的可反駁之處。用戶「Jack11254」評論胡錫進推特帳號被封表示：「多大點事？你這情況我在國內經常遇到。」名為「耶格爾膠員」的用戶更是調侃道：「還需要你手動刪？這點還真不如新浪」。用戶「已喑2」則表示：「比微博強，起碼你知道因為什麼被鎖。我上一個號都不知道因為什麼被炸的！」、「樺川停雨」歡呼：「恭喜老胡享受我們屁民在微博的待遇」。

就在胡錫進發推威脅解放軍有可能擊落其座機的同時。現年82歲的美國眾議院議長波洛西已經踏上了她這次備受爭議的亞洲之旅。截止發稿，沒有任何官方消息顯示她將拜訪台灣。波洛西此行已經確認的目的地包括日本、韓國、馬來西亞和新加坡。在登上飛機之前，面對記者有關她是否會拜訪台灣的提問，波洛西表示：「我永遠不會談論我的行程，這對於我來說是種風險」。

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