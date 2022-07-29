濱台青年網上夏令營 兩地同步啟動

「雲中看濱州」2022濱台青年學生網上夏令營，26日在山東濱州市青少年科技活動中心及台北市進出口商業同業公會同時啟動，「濱州特色產品展」亮相台北分會場。

本次網上夏令營活動以「弘揚中華傳統文化、助力兩岸青年交流」為主題，以線上線下相結合的形式，通過對黃河流域（濱州）民俗文化的學習，旨在進一步加深兩岸青年學生對中華傳統文化的認知和對濱州的瞭解。

濱州市港澳台胞服務中心主任任建勇在致辭中說，海峽兩岸文化同根、傳承同源，中華傳統文化是兩岸同胞天然的心靈紐帶。希望通過本次活動，能為兩岸青年加強交流、增進了解、凝聚共識、共謀發展助力賦能。期盼有更多的台灣同胞來濱州走走、看看，到濱州就業發展。

新北市創新文教藝術發展協會會長劉玉中表示，希望兩岸青年學生通過參加這次網上夏令營活動，能夠真切感受到中華傳統文化的博大精深，不管是現在還是將來，都能成為中華文化的愛好者、交流者和傳播者。

來自台灣萬能大學的蕭瑞文同學，曾經跟隨媽媽到過濱州。他說，中華文化是中華民族的魂，作為中國人，學習和了解中華傳統文化，對兩岸青年學生來說非常有必要。希望在這次夏令營活動中，認識一下濱州的剪紙、呂劇等傳統文化藝術，領略一下黃河的魅力，結交更多的濱州朋友。

濱州高新高級中學周郁文同學在發言中，詳細介紹了濱州風土人情、名優特產，表達了對台灣的嚮往。

此外，「濱州特色產品展」集中展示了濱州非遺布老虎、民間剪紙、老粗布以及濱州草柳編、中裕食品、三元赤蘚糖醇、西王玉米胚芽油、海洋貝瓷等近百餘件濱州特色產品，現場體現了滿滿的濱州元素。

2022濱台青年學生網上夏令營為期5天，50多名兩岸青年學生將圍繞孫子文化、黃河文化、民間剪紙、呂劇藝術及海瓷藝術展開互動交流，最終將完成黃河流域（濱州）民俗文化藝術研究課程。