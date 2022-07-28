大陸發布「桑拿天」地圖 未來2天14省濕熱如蒸氣室

大陸近期多地持續高溫濕熱，「出門5分鐘，流汗2小時」成為南方許多民眾的真實生活寫照。中國天氣網還特別發布全國「桑拿天」地圖，預計29、30日全大陸將有超過14個省區市的天氣持續「燜蒸」，數億民眾得繼續一起「蒸桑拿」。

中國天氣網指出，29日，中國南方高溫天氣的範圍將有所縮減，但江西、湖南南部、安徽南部、四川東部、廣東、廣西大部分地區最高溫基本都在35℃以上，濕度則普遍在60%以上。濕熱交蒸，感受如同進入「桑拿房」（蒸氣室）。

另，江蘇中部、安徽中部、湖北東部等地雖不會出現高溫，但也會有「燜蒸」的感受，同樣屬於必「蒸」之地。

30日，「必蒸之地」範圍將進一步北擴，除江南、華南大部地區外，河北中南部、山東西北部、河南東北部等地在降雨過後濕度增大，加上最高溫基本都在32℃以上，將會體驗到和南方一樣的「桑拿感」。

與此同時，大陸西北地區雖沒有桑拿天氣但也有高溫天氣，中國天氣網提醒當地民眾，出門務必要做好防曬。

中國天氣網指出，大陸桑拿天頻發的區域集中在南方，尤其是海南、廣東、福建等地年均「桑拿天」日數都超過45天。這是由於夏季西太平洋副熱帶高壓主體常常掌控江南、華南大部分地區，下沈氣流增溫，導致這一帶又熱又悶，同時夏季風源源不斷的輸送水汽，使得這一帶空氣濕度加大。

高濕的天氣條件也與上述地區的地理環境有一定的關係，長江中下游河川縱橫，水源充足，蒸發旺盛；而華南一帶靠海，濕度也較大。

為什麽「桑拿天」會這麼難熬？中國天氣網氣象分析師王偉躍表示，一般來說，天熱時人們會通過出汗來降溫，汗液可及時帶走人體產生的熱量。但在「桑拿天」，由於濕度較大且風速較小，汗液蒸發速度大大減緩，外出幾分鐘衣服也能濕透，會感覺渾身黏黏的。