民眾聞「刺激氣體」後喉嚨痛　天津官方：武警投彈訓練

天津網友28日上午爆料，在天津市濱海新區中關村科技園聞到了刺激性氣味，聞了之後「喉嚨痛」。隨後「濱海發布」通報，刺激性氣體系附近區域武警部隊例行組織實彈投擲訓練，訓練已於10時30分結束，加上氣壓較低擴散條件不利導致，產生的氣味對人身體沒有傷害。

湖北日報集團旗下新媒體「極目新聞」報導，網傳信息顯示，28日上午9時許，在天津市濱海新區中關村科技園內，有網友稱聞到了刺激性氣味，「喉嚨不舒服，嗓子疼。」

有當地小區已發布通知，告知住戶關緊門窗。

中關村科技園園區工作人員表示，28日上午9時，接到園區住戶反映稱園區內有刺激性氣味，「我們開著空調關緊門窗也能聞到。」工作人員提到，已向業主下發通知，提醒大家佩戴口罩、關緊門窗。

之後，有網傳消息指出，氣味是凱萊英天津濱海區實驗室爆炸流出。而凱萊英方面回應，28日上午9至10時組織廠區全體員工有序撤離，是公司廠區受外部傳來的不明刺激氣體影響，網傳實驗室爆炸是謠言。

當日中午12時48分，天津市濱海新區政府官方微信「濱海發布」發布官方通報，經了解，是附近區域武警部隊例行組織實彈投擲訓練，訓練已於10時30分結束，加上氣壓較低擴散條件不利導致，產生的氣味對人身體沒有傷害。