抗戰爆發85周年 《鄂台抗戰記憶》文創作品展開徵集

「一張老照片、一本畫冊，一段長輩的話語，都能勾起對於抗戰的許多回憶。」為紀念抗戰爆發八十五週年，《自忠學堂》粉絲專頁與各界組織《鄂台抗戰記憶，今日美好生活》文創作品雲上徵集活動，希望能夠徵集抗戰大時代的歷史點滴。

《自忠學堂》粉絲專頁去年曾舉辦《張自忠將軍抗戰精神獎》活動，並且透過圖文、微紀錄片等多樣的形式，紀錄抗戰名將張自忠的生平事蹟與精神，獲得好評。

今年《鄂台抗戰記憶，今日美好生活》活動委員會指出，抗戰期間的湖北省，不僅是張自忠將軍當年的主要抗戰地，當年在此更設立了第五戰區、第六戰區，進行持久抗戰，以保護陪都重慶與大後方，對於戰局影響深遠，抗戰勝利更使得台灣光復，同胞得以擺脫日人殖民，奠定今日美好生活的基礎，因此選擇《鄂台抗戰記憶，今日美好生活》作為主題，紀念抗戰爆發八十五週年。

《自忠學堂》粉絲專頁表示，徵集活動進行一段時間以來，獲得了許多網友的迴響，找到了不少珍貴的抗戰歷史文物，包括當年第五戰區追悼張將軍紀念大會，以及日軍在湖北投降的老照片，還有很多長輩的戰時文物，甚至是當年就學、生活的相關資料，充分感受到當年戰地與後方的時代氛圍；也有許多網友由目前的生活週遭出發，紀錄個人的感受，也體現出和平年代得之不易。

《鄂台抗戰記憶，今日美好生活》文創作品雲上徵集活動徵集1000字以內的圖文作品，以及5分鐘以內的視頻影像，獎金最高為新台幣9000元，共設有100個獎項，比賽分為兩個主題，歡迎踴躍參與：

主題一：鄂台抗戰記憶

參賽者可尋找生活周遭可見的鄂台抗戰記憶線索，如家中與檔案館保存的老照片、老報紙、舊書刊、勳獎章、家書、日記、檔案文獻，長輩們親身所述的抗戰經歷等，都可以作為進一步發掘研究的對象。

主題二：今日美好生活

參賽者可透過展示台灣、湖北襄陽的特色美食、生活場景、自然風光、人文特色、今昔照片對比，呈現出抗戰勝利對於今日和平年代，兩岸民眾安居樂業生活的深刻影響。

《自忠學堂》粉絲專頁還將以抗戰歷史常識測驗線上活動，圖文介紹與微紀錄片等方式，紀念抗戰爆發八十五週年，歡迎各界關注與參與。

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《鄂台抗戰記憶，今日美好生活》文創作品雲上徵集活動公告

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