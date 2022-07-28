快訊

工人誤畫「電流急急棒」路面版 特斯拉全自動駕駛結局驚人

中暑第一件事不是送醫！醫師教先做這幾件事快速降溫

林智堅團隊：余正煌論文有三大突兀 證明林智堅為原創

抗戰爆發85周年 《鄂台抗戰記憶》文創作品展開徵集

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
讀者提供的抗戰時期國軍第五戰區舉行張自忠將軍等官兵追悼大會會場照片。（自忠學堂）
讀者提供的抗戰時期國軍第五戰區舉行張自忠將軍等官兵追悼大會會場照片。（自忠學堂）

「一張老照片、一本畫冊，一段長輩的話語，都能勾起對於抗戰的許多回憶。」為紀念抗戰爆發八十五週年，《自忠學堂》粉絲專頁與各界組織《鄂台抗戰記憶，今日美好生活》文創作品雲上徵集活動，希望能夠徵集抗戰大時代的歷史點滴。

《自忠學堂》粉絲專頁去年曾舉辦《張自忠將軍抗戰精神獎》活動，並且透過圖文、微紀錄片等多樣的形式，紀錄抗戰名將張自忠的生平事蹟與精神，獲得好評。

今年《鄂台抗戰記憶，今日美好生活》活動委員會指出，抗戰期間的湖北省，不僅是張自忠將軍當年的主要抗戰地，當年在此更設立了第五戰區、第六戰區，進行持久抗戰，以保護陪都重慶與大後方，對於戰局影響深遠，抗戰勝利更使得台灣光復，同胞得以擺脫日人殖民，奠定今日美好生活的基礎，因此選擇《鄂台抗戰記憶，今日美好生活》作為主題，紀念抗戰爆發八十五週年。

《自忠學堂》粉絲專頁表示，徵集活動進行一段時間以來，獲得了許多網友的迴響，找到了不少珍貴的抗戰歷史文物，包括當年第五戰區追悼張將軍紀念大會，以及日軍在湖北投降的老照片，還有很多長輩的戰時文物，甚至是當年就學、生活的相關資料，充分感受到當年戰地與後方的時代氛圍；也有許多網友由目前的生活週遭出發，紀錄個人的感受，也體現出和平年代得之不易。

《鄂台抗戰記憶，今日美好生活》文創作品雲上徵集活動徵集1000字以內的圖文作品，以及5分鐘以內的視頻影像，獎金最高為新台幣9000元，共設有100個獎項，比賽分為兩個主題，歡迎踴躍參與：

主題一：鄂台抗戰記憶

參賽者可尋找生活周遭可見的鄂台抗戰記憶線索，如家中與檔案館保存的老照片、老報紙、舊書刊、勳獎章、家書、日記、檔案文獻，長輩們親身所述的抗戰經歷等，都可以作為進一步發掘研究的對象。

主題二：今日美好生活

參賽者可透過展示台灣、湖北襄陽的特色美食、生活場景、自然風光、人文特色、今昔照片對比，呈現出抗戰勝利對於今日和平年代，兩岸民眾安居樂業生活的深刻影響。

《自忠學堂》粉絲專頁還將以抗戰歷史常識測驗線上活動，圖文介紹與微紀錄片等方式，紀念抗戰爆發八十五週年，歡迎各界關注與參與。

《自忠學堂》臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/GENTCCHANG

《鄂台抗戰記憶，今日美好生活》文創作品雲上徵集活動公告

https://reurl.cc/OAK68X

《鄂台抗戰記憶，今日美好生活》作品報名信箱：

changtzuchung@gmail.com

自忠學堂舉辦《鄂台抗戰記憶，今日美好生活》文創作品雲上徵集活動。（自忠學堂）
自忠學堂舉辦《鄂台抗戰記憶，今日美好生活》文創作品雲上徵集活動。（自忠學堂）

抗戰

延伸閱讀

獨／漢光實兵仿烏東戰場挖戰壕系統 教召軍人火線抗敵

紀念七七蘆溝橋事變 兩岸學者舉行線上論壇

「中共台灣英烈」新書上市 劉結一：要傳承紅色基因

百歲人瑞離家3公里迷路 報姓名自述抗戰行軍年輕警佩服

相關新聞

大陸「二舅」短影音全網第一 觸發人們最深層的憐惜

近兩天，大陸各大網站與個人的微信朋友圈都被一則短影音「二舅」給刷屏了。各大官媒紛紛分析受到關注的原因。農民日報在頭版報導...

抗戰爆發85周年 《鄂台抗戰記憶》文創作品展開徵集

「一張老照片、一本畫冊，一段長輩的話語，都能勾起對於抗戰的許多回憶。」為紀念抗戰爆發八十五週年，《自忠學堂》粉絲專頁與各...

江蘇蘇州／滄浪亭 歷史名園傳千古

蘇州市，古稱姑蘇，以園林之美著名於世；四大歷史名園滄浪亭、獅子林、拙政園、留園，被聯合國選入世界遺產名錄。滄浪亭位於蘇州...

江蘇蘇州／獅子林 假山奇石引人入勝

蘇州四大園林之一的獅子林，因園內石峰林立，多狀似獅子，故名「獅子林」；又因園林平面呈長方形，擁有大陸最大的古代假山群，有...

江蘇蘇州／同里古鎮 東方小威尼斯

蘇州的同里，是一個有一千多年歷史的江南古鎮，也是江南六大古鎮中，保護最完好的古鎮。在這裡，能真正感受到小橋、流水、人家詩...

江蘇蘇州／御窯金磚 一兩金一塊磚

北京故宮作為明清兩代的皇家宮殿，是中國古代建築工匠技術與智慧高度融合的產物。故宮地下暗藏玄機，這個玄機，在蘇州御窯金磚博...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。