不堵車 雄安公共交通 將達8成

雄安集團有限公司雄安城市規劃設計研究院綠色交通設計研究所總監馮小虎認為，很多城市是在出現擁堵問題後，才開始破解「不堵車」治理難題，在交通規劃方面，雄安新區提出了「90/80」出行目標，即未來雄安綠色交通出行比率達到90%、公共交通占機動化出行比率達到80%。

中新社報導，倡導綠色出行，崇尚低碳生活，是雄安新區建城營城的理念。未來建設以「自行車+步行」為代表的慢行系統，已經成為雄安未來城市交通發展的重點。

從去年開始，雄安新區公交車開通運營，隨著新建片區建成交付，公交系統也將逐步延伸。「目前我們300公尺公交站點的覆蓋率是85%，未來將達到100%。」馮小虎說。

在運輸服務方面，雄安新區也在探索定製公交和響應式公交等公交服務新模式，讓民眾出行更加便捷、舒適。此外，智慧化的交通設施也逐漸覆蓋雄安新區，車路協同等智慧化基礎設施在容東片區的覆蓋率達到80%以上，為下一步智能網聯汽車的測試提供了很好的空間載體。

雄安在著力打造全局響應、全程服務的一站式出行服務系統，目前已上線「雄安行」APP，同時也正在進行系統升級作業，面向用戶接入各類交通出行和停車資源信息，實現一次預約、一次收費、覆蓋全程的一碼出行。

綠色交通的核心目的是減少個人機動車的使用，減少對道路資源的占用，這不僅需要完善基礎設施，高水平的運輸服務，更需要全民參與。馮小虎稱，雄安也在研究推出一些政策鼓勵民眾綠色出行。

打造「不堵車的城市」，馮小虎認為應從提高交通運營管理上下功夫，依託數位孿生道路同步建設，掌握路網實時運行信息，建立交通仿真模型，通過數據驅動、在線仿真、輔助決策，支撐交通組織方案動態調整優化，提高交通治理實時響應能力。

馮小虎表示，隨著入住居民的增加，雄安新區有關部門正研判發展態勢、做好措施預案，以應對未來城區逐步生長、人口規模逐漸增大後可能出現的交通問題，並進而規劃打造一個「不堵車」的城市形象。