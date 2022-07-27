重慶父得女後抱怨晦氣、造孽 稱「名都懶得取」遭網友罵爆

「重男輕女」的封建思想一直備受爭議，重慶一名一心求子的新手父親，近日因妻子誕下一名女兒，而感到十分晦氣，甚至還發文稱「連名字都懶得取」。

新生命的降臨對於一個家庭而言可謂是天大的喜悅，但據《極目新聞》報導，有網友周二（26日）發文爆料指，重慶市雲陽縣一名男子卻因妻子生下女兒，而大肆抱怨。

網傳截圖顯示，男子的微信朋友圈中連續發布了多條文字，「生女兒晦氣，名字都懶得取」、「在醫院一刻都待不下去了，晦氣得很，生個女兒」、「期待十個月，期待這麼一個，真是運氣倒霉」、「為什麼老天爺對我如此不公平」、「等一天等個女兒，搞毛線，浪費我一天心血在醫院耗」、「剛才去開水房接水，問一起接水的哥們生的什麼，他說是要買車買房的時候，我投來羨慕的目光，真想說出來，我們兩個換」。

相關截圖被上傳至網絡後，引發廣泛熱議，網民紛紛發表憤懣之情，譴責該男子的不當言論：

「說到底終究是『它』無能」。 「是挺晦氣的，女人找了這麼個丈夫，女兒攤上了這麼個爛爹」。 「上過初中的都應該知道，生物書上說，生男還是生女取決於男性」。 「確實挺氣人的而且因為生了女兒在朋友圈發了一天後續好像是要跟老婆離婚了還說不會對女兒負責」。 「不知道他媽生了他，覺不覺得晦氣，我感覺有這種思想的人，家庭都是差不多觀念的」。

事件經過發酵後，當事人姚某發聲回應指，他承認上述朋友圈確為自己所發，「我性格比較激進，當時真的只是發幾句牢騷，以後該盡的義務還是會盡的，該養的會養，該照顧的要照顧。」姚某還稱，自己一直很想要個兒子，加上近期遇到很多煩心事，被人騙了7萬元人民幣，「一時情緒激動就在朋友圈發了幾句牢騷」。

周三（27日），雲陽縣婦聯工作人員表示，對此事表示關注，並已協調警方對男子進行了訓誡。並指，已將婦聯的維權幫扶電話告知了姚某妻子，如她以後遇到麻煩，婦聯會及時進行幫助。

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文章授權轉載自《香港01》