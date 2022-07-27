無錫基層發告知書恐嚇老人 拒打疫苗取消醫保

中國積極推動老年人接種COVID-19疫苗之際，江蘇無錫市一個居委會近日對一名年屆八旬的老人發出告知書稱，因為他不接種疫苗，將取消居民醫療保險、尊老金與年終福利享受。

鑒於Omicron變異株傳染性高，中國近期積極推動老年人接種疫苗，儘管官方強調接種疫苗應遵循「知情、同意、自願」的基本原則，但基層因為背負疫苗接種率的指標壓力，不時傳出變相強迫老人接種的情事，拒打疫苗就取消醫療福利成為新招。

網傳告知書顯示，無錫市錫山區東港鎮蠡漍西社區居民委員會25日發出告知書給旗桿下自然村一名桑姓村民稱，已有社區工作人員對其做過疫苗接種動員，「由於您個人的原因未接種新冠疫苗，根據蠡漍西社區村規民約，從2022年8月1日起將取消您的居民醫療、尊老金、年終福利享受」。

告知書還附上回執聯，明顯是警告桑姓村民不趕快接種疫苗就取消醫療福利。由於可以領尊老金，桑姓村民至少已有80歲。

這張告知書在網上流傳引發議論後，陸媒東方網引述東港鎮黨政辦公室工作人員稱，這張告知書沒有發出去，已經讓村裡面全部收回了。

工作人員並稱，蠡漍西村裡是自主的集體經濟，到年底會為村民代繳醫療作為一個福利，「和個人的是沒有關係的」。

新聞出爐後，中國網友在微博相關新聞討論串痛批「基層幹部無法無天」、「層層加碼，一曝光就說沒開始」；質疑「國家都不強制，村委這麼大的權利」、「如果不曝光是不是就已經發出了」。還有網友譏稱，「我們都是自願打的，打了才能來上班」。