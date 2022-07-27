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曾50天2次搶救落水者獲表揚 勇警傳持槍殺人逃逸

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
四川省樂山市沐川縣傳出一名員警持槍傷人，但事故發生原因網上眾說紛紜。（取自《九派新聞》）
四川省樂山市沐川縣傳出一名員警持槍傷人，但事故發生原因網上眾說紛紜。（取自《九派新聞》）

四川省樂山市沐川縣26日14時許傳出一起持槍擊傷2人、持械殺害3人後逃逸的重大刑事案件。據長江日報旗下新媒體《九派新聞》等媒體報導，這名持槍殺人嫌疑犯竟是當地一名警察李強。去年9月沐川縣公安局官網還曾發文表揚李強50天內兩次勇救落水者的英勇事跡，但這篇文章目前已被刪除。

四川沐川警方27日發布一則語焉不詳的通報稱，日前當地發生一起持槍傷人、持械殺人後逃逸的重大刑事案件，涉案槍彈全部查獲。經偵查，李某（男，36歲）有重大作案嫌疑。公安機關懸賞人民幣10萬元，給能提供有效線索或直接抓獲犯罪嫌疑人的個人或單位。　　

《九派新聞》指出，沐川縣公安局27日另一則懸賞通告則提到嫌疑人的詳細個資，包括：姓名、出生年月日、身分證字號、身高、相片等等。

報導引述沐川縣公安局說法稱，嫌疑人作案是有因素的，為一起偶發事件，非無差別傷人。至於嫌疑人何以能持槍傷人，沐川縣公安局進一步說明。

上海《澎湃新聞》則引述接近沐川縣政府一名知情人士的說法指出，兩名傷者正在搶救中，民警李某逃匿，「整個樂山市都在協同布控抓捕」。

公安 殺人 李強

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