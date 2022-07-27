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「戳手指滴血驗腸癌」 黑診所騙500長者買百萬「神藥」一查發現零藥效

香港01／ 撰文： 李納德
騙徒售賣的藥物其實只是壓片糖果，沒有任何藥效。（臨安區市場監管局）
騙徒售賣的藥物其實只是壓片糖果，沒有任何藥效。（臨安區市場監管局）

「黑診所」賺黑心錢！杭州市場監管部門最近搗破1間「黑診所」，沒有相關牌照、全是無牌醫生，他們專門到農村地區找長者做「驗血診斷」，戳手指滴血後就訛稱長者有病，甚至說是有腸癌之類的癌症，隨即推銷2種「神藥」，累計已有逾500名長者中伏，涉案逾百萬人民幣

調查人員發現騙徒用的儀器只是上網買約千元左右（人民幣，下同），而他們賣的藥沒有任何醫療保健功效，只是壓片糖果，案件已交由公安部門跟進。網民擔心這種犯罪份子的刑責不會太重，「心已經黑了，這種人，住2年出來了還會接着害人」。

中國大陸媒體報道，杭州臨安區市場監管局最近調查1間所謂「診所」，實際是無執業醫生，更無相當營業資格。2名章姓及王姓疑犯今年初已經扮醫生開業，專門找年長農村人下手，先後為逾500人「斷症」，驗血後多數會說長者體內有寄生蟲，肺結節、糖尿病，甚至說患癌，包括腸癌、腎癌之類，要求他們買藥，涉案金額達百萬元以上。許多中招長者以為那裏是正經診所。

有受害人透露，黑診所會包接送做驗血診斷，店內的女醫生用針戳破其手指頭，將血滴在玻璃片放到1個儀器內，他見到電腦屏幕彈出很多圖片。接着醫生說他有很多毛病，「肺毒紅細胞、寄生蟲、肺氣泡、有結節」，推銷2種叫「苗益清」和「清悠纖」的藥，「說吃了就好」。其中苗益清要價6盒1600元（約1860港元）、清悠纖4盒賣1200元（約1400港元），調查發現這種所謂「神藥」，其實只是壓片糖果，沒有任何醫療保健功效，調查發現騙徒用的「儀器」，網上只是賣千元左右。

監管部門指案件是典型的養老詐騙行為，已將2名通過詐騙手段銷售壓片糖果的疑犯移交公安部門偵查。

網民指類似事件職出不窮，「結果還有很多人都上當」、「這是產業鏈，這可不是個別現象哦」、「這種賣假保健品的多了，怎麼不為了老人把騙子清零呢」，還無奈道即使這些人被判刑，刑期都可能不長，結果不法之徒出來後還是繼續騙其他人。

有受害者稱「女醫生」戳他手指滴血放到儀器上驗，不久就說他身體很多問題。（臨安區市場監管局）
有受害者稱「女醫生」戳他手指滴血放到儀器上驗，不久就說他身體很多問題。（臨安區市場監管局）

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文章授權轉載自《香港01》

騙徒 公安 人民幣 寄生蟲

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