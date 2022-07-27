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「派帽女」偷吃意外懷孕 擔心男友驗DNA未答應求婚 怕：男人什麼時候會驗？

香港01／ 撰文： 夏洛特
樓主在討論區發文指最近發現懷孕，男友即向她求婚，但她卻表示要時間思考，因為她不能肯定孩子是不是男友的。（《金都》劇照）
樓主在討論區發文指最近發現懷孕，男友即向她求婚，但她卻表示要時間思考，因為她不能肯定孩子是不是男友的。（《金都》劇照）

懷孕本應值得恭賀，但有網民日前發文，稱最近發現自己懷孕，男友知道後向她求婚。然而她除了與男友有過不安全性行為外，其實也曾瞞着男友，與性伴侶上床，「回想才發現有和SP （性伴侶）不安全過」，因此不能肯定孩子的爸爸是誰。她怕如果BB是性伴侶的，日後男友驗DNA會發現真相。帖文引來熱議，網民紛紛斥責樓主是「不專一的女性」、「渣女」！

該女生在香港討論區以「有了 BB 但未必是男朋友的」發文，稱與男友會定期行房，一向以計算安全期的方式避孕。近日她發現經期未至，於是用驗孕棒驗孕，結果顯示2條線，即代表懷孕。男友知道後決定承擔責任與她結婚，組織家庭，但她稱未想清楚。她回想時發現曾瞞着男友與性伴侶有過不安全性行為，所以不肯定孩子的生父是誰。

她擔心答應求婚後，男友去驗DNA就會發現真相，又不知道應否墮胎，便發文詢問，「想問男人有幾可會去驗DNA？人工流產會唔會好痛好傷身？」。

帖文一出就引起網民嘩然，一面倒地斥責樓主不專一，且「派帽」的行為惡劣，「不要害人」、「樓主都幾Cheap下」、「如果你真係一個女人，你垃圾都不如」。有人就勸樓主接受男友求婚及不要墮胎，「橫豎男友肯和樓主結婚，就當個BB是男友骨肉！應該不要再跟SP來往！」、「跟男朋友快快樂樂地結婚吧，不是有什麼懷疑，根本就不會check」、「生了出來才算吧，也是一條生命！」，不過就引來一些網民的反對，「拿，男人記住啦，生仔記得驗DNA」。

另外有網民質疑事件真假，面對質疑及責罵聲，樓主最終刪帖。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

DNA 結婚 性行為 懷孕 香港

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