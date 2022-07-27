聽新聞
test
0:00 / 0:00

千億級工程 陸擬建滬舟甬跨海大通道

聯合報／ 記者陳言喬／綜合報導
大陸將展開一項上千億人民幣的重大工程─上海經舟山群島到寧波的跨海大通道。圖／舟山發布
大陸將展開一項上千億人民幣的重大工程─上海經舟山群島到寧波的跨海大通道。圖／舟山發布

中國大陸又將進行一項千億級的重大工程，這項預計投資1千億人民幣（約4400億新台幣）的項目是建造一座自上海連通舟山群島到寧波的海上大通道。

澎湃新聞報導，7月25日，大陸交通運輸部召開深入解讀大陸《國家公路網規畫》專題記者會，滬甬（上海寧波）、滬舟甬（上海舟山寧波）兩大跨海通道已納入此次規畫。

浙江省舟山市交通運輸官網已發布招標公告，將組織相關單位對滬舟通道工程（又稱滬舟甬跨海大通道）開展可行性研究、涉海工程勘測、航道通航條件影響評價等專題研究。

寧波與上海之間隔了一個杭州灣，直線距離不算遠，但由於交通原因，兩地往來必須繞一個大彎圈。

如果寧波與上海金山直接連通，距離可從230公里縮短至160公里左右，大大縮減行車時間。

報導稱，從港群和自貿區建設來看，滬舟甬跨海大通道還連接著世界第一大集裝箱港—上海港和世界第一貨運港—寧波舟山港，也連接著上海和浙江自貿區。這對打造世界級港口群，實現上海、浙江自由貿易港融合發展同樣具有重要意義。

上海 海大 人民幣

延伸閱讀

王毅將訪問中亞三國 陸外交部：深化一帶一路

雙減政策週年 大陸補習地下化資源反向菁英傾斜

向佐又被爆婚內出軌證據 媽媽向太9字硬起來回應！

首款中國製抗新冠口服藥 獲批上市

相關新聞

千億級工程 陸擬建滬舟甬跨海大通道

中國大陸又將進行一項千億級的重大工程，這項預計投資1千億人民幣（約4400億新台幣）的項目是建造一座自上海連通舟山群島到...

陸高速公路網 連接88%縣級行政區

大陸交通運輸部公路局副局長王太25日表示，目前以高速公路為主體的高速公路網已覆蓋了98.8%的城區人口20萬以上城市及地...

世界直徑尺寸最大 葛洲壩水電站大機重煥生機

近日，大陸葛洲壩水電站170兆瓦軸流轉槳式水輪發電機組更新改造項目首台機組，順利通過72小時試運行，投入商運。這也意味著...

大灣區紅蓮大橋合龍 年底通車

根據中國鐵建股份有限公司消息，7月25日，隨著最後一節重達113噸的鋼箱梁精準吊裝就位，由鐵四院設計，中鐵十八局集團承建...

南京玄奘寺事件延燒 陸宗教局：緊急部署各地自查整改

南京玄奘寺供奉日本戰犯事件，在大陸掀起極大反彈，官方並宣布已經部署各地對蹤將活動場所開展全面自查整改、對相關問題「嚴肅處...

中國大陸修改稻米基因 收成率提高四成

基因改造稻米，產量大幅提升。中國科學家日前發現，透過改變稻米的基因，可達到提升肥料吸收與光合作用等效果，讓稻米產量增加至少4成，可望幫助解決全球糧食不足的問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。