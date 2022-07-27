千億級工程 陸擬建滬舟甬跨海大通道

中國大陸又將進行一項千億級的重大工程，這項預計投資1千億人民幣（約4400億新台幣）的項目是建造一座自上海連通舟山群島到寧波的海上大通道。

澎湃新聞報導，7月25日，大陸交通運輸部召開深入解讀大陸《國家公路網規畫》專題記者會，滬甬（上海寧波）、滬舟甬（上海舟山寧波）兩大跨海通道已納入此次規畫。

浙江省舟山市交通運輸官網已發布招標公告，將組織相關單位對滬舟通道工程（又稱滬舟甬跨海大通道）開展可行性研究、涉海工程勘測、航道通航條件影響評價等專題研究。

寧波與上海之間隔了一個杭州灣，直線距離不算遠，但由於交通原因，兩地往來必須繞一個大彎圈。

如果寧波與上海金山直接連通，距離可從230公里縮短至160公里左右，大大縮減行車時間。

報導稱，從港群和自貿區建設來看，滬舟甬跨海大通道還連接著世界第一大集裝箱港—上海港和世界第一貨運港—寧波舟山港，也連接著上海和浙江自貿區。這對打造世界級港口群，實現上海、浙江自由貿易港融合發展同樣具有重要意義。