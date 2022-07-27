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世界直徑尺寸最大 葛洲壩水電站大機重煥生機
近日，大陸葛洲壩水電站170兆瓦軸流轉槳式水輪發電機組更新改造項目首台機組，順利通過72小時試運行，投入商運。這也意味著世界直徑尺寸最大的軸流轉槳式水輪發電機組重煥生機。
葛洲壩水電站共裝有22台軸流轉槳式水輪發電機組，其中2台「大機」，19台「小機」，1台20兆瓦機組。2台「大機」均由總部位於四川省德陽市的東方電機自主研製，單機容量170兆瓦，轉輪直徑11.3公尺，至今仍為世界最大。19台「小機」中，有6台由東方電機自主研製，單機容量125兆瓦。此次投運的為成功改造後的首台「大機」。
2021年葛洲壩水電站2台「大機」已持續運行近40年，瀕臨理論運行壽命期限。為確保機組繼續安全穩定高效運行，項目改造工程啟動。東方電機以自主研發的智能分析診斷系統為基礎，開發了葛洲壩大型軸流轉槳式機組全息監測和智能診斷系統。通過該系統，可即時直觀集中展示機組運行資料，實現機組運行狀態即時評估、運行趨勢預測、異常預警、故障智能診斷，為使用者提供機組運維決策建議，實現機組全生命周期管理等。
東方電機研製的兩台「大機」，分別於1981年7月和1981年12月投運，曾獲大陸首屆國家科學技術進步獎特等獎。如今，東方電機已成功研製三峽、溪洛渡、白鶴灘等巨型水輪發電機組，發電設備產量和規模連續多年居行業第一，成為世界水電設備研製的排頭兵企業。
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