陸高速公路網 連接88%縣級行政區

大陸交通運輸部公路局副局長王太25日表示，目前以高速公路為主體的高速公路網已覆蓋了98.8%的城區人口20萬以上城市及地級行政中心，連接了全大陸約88%的縣級行政區和約95%的人口；大陸普通國道基本覆蓋縣級及以上行政區和常年開通的邊境口岸。

新華社報導，王太是在大陸交通運輸部當日舉行的專題記者會上作出上述表述。

從數據上看，截至2021年底，大陸國家高速公路已建成11.7萬公里，普通國道通車里程25.77萬公里；高速公路中雙向六車道及以上路段占比達20.9%，全大陸普通國道二級及以上占比達79.6%；98%以上路面實現瀝青或水泥混凝土鋪裝。

2013年發布的《國家公路網規劃（2013年-2030年）》提出，到2030年，大陸國家公路網總規模約40萬公里，其中，高速公路和普通國道總規模分別為13.6萬公里和26.5萬公里。王太介紹，目前高速公路和普通國道建設完成比率分別達到85%和96.5%，而今年印發的《國家公路網規劃》提出，到2035年，大陸國家公路網總規模約46.1萬公里，其中高速公路約16.2萬公里，普通國道約29.9萬公里。

為推動構建現代化、高質量的國家公路網，王太表示，將以國家公路省際待貫通路段、瓶頸路段及連接交通樞紐、陸路邊境口岸公路等為重點，推動相應重點工程項目建設實施，通過共用通道、樞紐銜接、共建共享等方式，提升綜合交通效率和便捷性，並靈活、合理採用公路穿城段技術標準，推動構建一體化的城市群路網體系。

談到提升公路建設綠色智能方面，王太表示，將以綠色公路建設為載體，堅持集約節約利用資源和保護沿線生態環境，有效降低能源消耗和碳排放，同時以科技創新賦能公路建設發展，提高國家公路數位化、網聯化水平。