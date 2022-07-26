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南京玄奘寺事件延燒 陸宗教局：緊急部署各地自查整改
南京玄奘寺供奉日本戰犯事件，在大陸掀起極大反彈，官方並宣布已經部署各地對蹤將活動場所開展全面自查整改、對相關問題「嚴肅處理」。
據大陸國家宗教事務局官網26日釋出的訊息，稱對於南京玄奘寺發生的「損害國家利益、傷害民族感情的惡劣事件」，已經發出通知，緊急部署各地指導宗教界深刻汲取教訓，舉一反三，對宗教活動場所開展全面自查整改，發現問題立即糾正，依法依規嚴肅處理。
官方要求各地，加大對宗教活動場所、宗教院校、宗教團體的督導巡查力度，指導宗教團體健全規章制度，支持宗教界全面從嚴治教，切實提高自我教育、自我管理、自我約束的水準。
同時也強調，「加強對宗教界的思想引領，指導宗教界持續深入開展愛國主義、集體主義、社會主義教育，深化黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史學習，引導宗教界人士和信教群眾踐行社會主義核心價值觀，切實增強宗教界人士的國家意識、公民意識、法治意識，確保在大是大非和原則問題上始終保持頭腦清醒，堅決杜絕發生此類問題，切實維護宗教領域的和諧穩定」。
此前已經傳出，大陸多地佛教協會、地方政府都已經下發通知或者行動，要求轄下寺廟自查供奉牌位情況，逐一登記造冊建檔，範圍也已超出漢傳佛教，例如屬於藏傳佛教系統的內蒙古鄂温克旗，也對旗內各寺廟進行「專項檢查」。
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