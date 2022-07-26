南韓恐成大陸學歷工廠 陸學院大批引入「速成博士」

就在台灣爆發政治人物涉嫌學位論文抄襲之際，大陸也出現一批「速成博士」。南韓一些中後段大學，或成為大陸「洗學歷的工廠」。今年2月，河北省邢台學院公布2021年公開選聘擬聘人員名單，名單上13人均為南韓大學博士。有網友發現，這批博士此前均為邢台學院的在職教師。

邢台市人力資源和社會保障局資料顯示，前述13名博士研究生分別畢業於韓國又石大學、韓國全州大學和韓國圓光大學，分別修讀文化管理研究所、工商管理研究所、中國學研究所、風景園林建築工程研究所、教育學研究所。

《九派新聞》報導，某南韓留學機構的諮詢中介表示，申請南韓又石大學在職博士為2.5年學制，共5個學期，每學期寒暑假學習2個月。由於排名僅在南韓大學前100名內，排名不高，因此申請南韓又石大學、全州大學和圓光大學都非常容易。

其中，又石大學的學費和生活費較低，因此申請者較多，「全部費用是20至22萬人民幣，包含2.5年的學費、語言學習費、上課翻譯費以及6000元的中介費」。

中介表示，申請又石大學的要求是全日制本碩畢業，有學歷證和學位證，「對外是針對大學老師來申請，但我們辦理的話不是老師也可以。對碩士研究生時期的成績沒有要求」；申請者亦不需考雅思、托福，只需在博士畢業前取得韓語4級證書即可。

又石大學博士研究生的招生項目簡章顯示，該項目學制為2.5年，採取中韓雙語授課，無入學考試和韓語語言水平要求，學生修完專業課並通過論文答辯即可獲得該校博士研究生學位證書。

南韓教育部資料顯示，2018年赴韓攻讀博士學位的中國留學生共計3636人，相比2013年的1906人幾乎多一倍，且大多數留學生是持有碩士文憑的中國大學教師。

早於2012年，南韓全州大學就與河北省教育廳簽訂合約。2013年，全州大學開設特別班，第一年招募了7名僅持碩士學位的中國大學老師，此後每年均維持在7至8名的規模。與全州大學同屬全羅北道地區的圓光大學，是中國博士留學生大戶。截至2018年10月，超過150名中國大學教師在該校攻讀博士學位。

南韓《東亞日報》曾發表題為《來韓留學速成博士， 南韓恐成中國的「學歷工廠」》 的文章。文章提到南韓某大學招收中國博士留學生，12天即可完成一學期的課程 。事後，中國大陸大使館立即針對此類問題與南韓教育部交涉，韓方隨即要求高校嚴格管理大學學位制度，涉事大學也停止了該項目。