大陸華南進入「燜蒸模式」 多地氣溫將高達40℃以上

大陸南方高溫持續肆虐，大陸中央氣象台預計，未來10天，南方地區仍有大範圍持續性高溫天氣，浙江、福建、江西、湖南等地最高氣溫可達40℃或以上。此外，新疆盆地地區、內蒙古西部、甘肅西部等地也將多高溫天氣。

據中新社，大陸氣象監測統計顯示，15日以來，西南地區東部及江南、華南等地遭遇高溫侵襲，共51個國家氣象觀測站點的日間最高氣溫都創下新高，其中，25日有12個站點打破當月曆史的高溫紀錄，貴州榕江（40℃）和岑鞏（39.6℃）、廣東五華（39.6℃）、福建三明（41.8℃）等4個站點斬創下新紀錄。

近日，浙江、福建、江西、湖南、廣東、重慶、新疆南疆盆地等地部分地區最高氣溫有38至40℃。在高溫肆虐的地區中，福州熱度最為顯著，監測顯示，22日至24日，福州連續三天最高氣溫超過40℃，且24日最高氣溫達41.9℃，打破了當地歷史最高紀錄。

除了南方，新疆也在經受炙烤，據預報，新疆高溫28日前後發展到鼎盛，喀什-和田-塔中一帶最高氣溫將超過40℃。

氣象專家提醒，新疆一帶以乾熱晴曬為主，晝夜溫差較大，江南、華南一帶，由於濕度較大，主要以高溫悶熱為主，體感溫度會明顯高於實際氣溫，全天將處於「燜蒸」模式。江西、浙江、福建、廣東等地高溫持續，民眾需繼續做好防暑降溫，外出盡量避開高溫時段，謹防中暑。

財新網報導，廣州市供電局稱，廣州電網統調負荷在星期一（7月25日）下午13時42分首創歷史新高，達2241.4萬千瓦，比2021年最高統調負荷增長7.85%。

廣州市供電局說，持續高溫將引發空調負荷繼續釋放，並預計電網統調負荷將進一步攀升。

受強副熱帶高壓影響，廣州氣溫近日持續上升。廣州海珠區、荔灣區、白雲區、黃埔區、花都區、越秀區、天河區星期一發布高溫紅色預警。而中心城區如越秀區、天河區、荔灣區、黃埔區則是2006年以來首次發佈高溫紅色預警。

根據《廣東省氣象災害預警信號發佈規定》，24小時內最高氣溫將升至39攝氏度以上，氣象部門會發布高溫紅色預警。

廣州或將經歷71年來最長高溫過程。據《南方日報》報導，廣州市三防辦與市氣象局、水文分局上星期五（22日）會商後預計，這一次高溫可能持續至星期日（31日），長達23天，為1951年以來持續時間最長的高溫過程，可能達到特別嚴重影響等級。