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中國大陸修改稻米基因 收成率提高四成

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
圖為吉林市大荒地村村民在稻田裡插秧。 中新社
圖為吉林市大荒地村村民在稻田裡插秧。 中新社

基因改造稻米，產量大幅提升。中國科學家日前發現，透過改變稻米的基因，可達到提升肥料吸收與光合作用等效果，讓稻米產量增加至少4成，可望幫助解決全球糧食不足的問題。

實驗不同環境

據《獨立報》報導，中國農業科學院科學家周溫斌（音譯）發現改變稻米基因，可讓稻米吸收更多肥料、提高光合作用與加速開花。這次研究實驗歷經3年並暴露在溫帶及熱帶環境。

據《中國日報》報導，周溫斌指出，名為OsDREB1C的高收成基因，可提高光合作用和氮利用效率，同時造成水稻提早開花。例如，該基因可讓日本晴(Nipponbare)品種產量增加41.3至68.3%，秀水134品種則可提高至少30.1%。透過OsDREB1C基因過度表現，可讓日本晴稻穗提早13天出現，該基因也可在小麥上提高產量並縮短開花時間。

舉世罕見

對此，英國洛桑研究所(Rothamsted Research)科學家保羅指出，「我這輩子還沒見過這樣的事情。」

科學家指出，為了達到所需的產量增加及讓農業更永續，需要透過加強育種和基因工程工作，以便獲得更高光合作用和提高氮利用效率的新作物品種。研究發現，透過基因調整單轉錄調節基因的表現，可達到縮短作物生長期同時大幅提高產量。

望能解決糧食危機

周溫斌也希望，透過這次研究能解決人口增加和與衝突影響供應鏈所造成的全球糧食短缺危機。

據東非政府間發展組織日前指出，東非將有超過5,000萬人會因當地食物危機受到影響，300萬人將面臨緊急飢餓甚至死亡的風險。

本次研究結果刊登在《科學》期刊。

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基因 稻米

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