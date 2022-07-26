恐怖影片瘋傳！10歲童玩懸空橋甩安全繩墜谷 父拉不住崩潰痛哭
湖北恩施地心谷風景區發生恐怖奪命意外！1名來自上海的10歲男童遊玩區內懸空橋「步步驚心」時，不慎從懸空橋的木板間隙中掉落，同行的父親即時伸手拉住，惟最終只扯去了上衣，男童隨即墜落山谷，身體多處受傷，但幸無性命危險。
目擊兒子墜落深谷，未能救子的父親崩潰痛哭，不斷捶打橋的木板泄悔恨。事發片段曝光後在網上瘋傳，設施的安全問題引起大量網友關注，而該景區已被勒令關停調查。
綜合媒體報導，事發上周五（7月22日）下午近4時。從網上流傳的影片見到，綁着男童身體的安全繩已鬆脫，他正用雙手奮力拉着安全繩避免掉落，在旁的父親則嘗試把兒子拉住。
惟當父親拉住男童的衣領時，男童突然再往下掉落一小段，場面驚心動魄，影片不斷有人大呼「堅持住！」。最終男童疑似手力耗盡，隨着被父親扯着的上衣甩脫，男童墜落深谷，影片則傳來慘叫聲。目擊兒子掉落深谷自己卻無能為力，父親當場崩潰痛哭，不斷捶打懸空橋木板。
地心谷風景區之後發通報，指意外後第一時間把男童送院救治，初步診斷他的腰椎、胸椎骨折，頭皮裂傷，暫無生命危險。當地文旅部門已下令地心谷風景區暫停營運懸空橋「步步驚心」，並景區進行全方位安全隱患排查，而事故原因仍在調查。
事件於微博引起熱論，不少網友看到影片後直呼太危險，認為男童能保住性命已屬萬幸，又質疑景區安全設備及措施不足，「我覺得應該關閉這種項目。安全繩去哪裏了？」、「安全設備不到位。這就是景區、項目負責人對他人的生命安全的一種不負責任表現」、「這安全性也太嚇人了，景區的娛樂項目怎麼會發生這種事情？」、「這種保護必須兜腿到肩」、「怎繫的安全帶？」、「下面不應該做個防護網嗎？」、「估計男童以後有心理陰影了」。
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文章授權轉載自《香港01》
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