2022江源科考啟動 重點研究「冰和碳」

2022年江源綜合科學考察24日在青海省玉樹藏族自治州啟動。這次科考活動將為長江源和瀾滄江源地區進行定點「體檢」，其中冰儲量和濕地碳儲量觀測是此次科考的重點。

新華社報導，2022年江源綜合科考由長江水利委員會長江科學院牽頭組織，聯合青海省水利廳、長江技術經濟學會及長江文明館等單位對長江正源沱沱河、南源當曲、北源楚瑪爾河和瀾滄江源區的水資源、水生態環境等開展科學考察，考察內容包括冰川、河流水文、泥沙、河道河勢、水環境、水生態、水資源、水土流失、凍土、地形地貌等。

冰川考察是此次科考的重點內容之一。這次科考在前期遙感監測的基礎上，將通過探地雷達等技術檢測冰川厚度，匡算冰儲量。這將為預測未來河流徑流量變化提供基礎研究資料。

這次科考還將重點觀測長江源濕地的碳儲量。科考隊將通過打樁取樣等，對濕地水域、植被和土壤碳儲量進行本底調查，為濕地碳匯研究打基礎。作為青藏高原生態系統重要組成部分，長江源和瀾滄江源地是氣候變化敏感響應區和生態環境脆弱區，對流域氣候系統穩定、水資源保障、生物多樣性保護、生態安全具重要影響。

長江水利委員會長江科學院總工程師徐平介紹，此次考察將掌握長江源和瀾滄江源生態環境現狀，為長江大保護、三江源國家公園建設、長江源和瀾滄江源區「水—生態—環境」演變與適應性保護對策研究提供數據。