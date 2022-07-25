奪命珍珠奶茶！16歲少年1動作致珍珠卡氣管慘死 網民促取締珍奶

珍珠奶茶是時下熱門飲料之一，但享用時要小心，否則隨時奪命！大陸網絡近日瘋傳影片，一名16歲男生邊走邊喝珍珠奶茶時，疑被珍珠卡到氣管倒地昏迷，當場沒有生命迹象，送院搶救不治。事件引來微博網民熱議，直指「太危險」，更有網民認為應該「取締珍珠奶茶」，以防再有意外發生。

綜合大陸媒體報道，事發周日（7月24日）上午10時左右，四川一名16歲男生突然倒在街上，旁邊有一杯倒瀉了的珍珠奶茶，疑出事前在邊走邊喝。從影片見到，男生躺在地上，有醫護人員和市民把他抱起搶救，惟男生已經沒有生命迹象。

據報道，男生之後被送急症室，惟搶救無效不治。醫院估計，男生死因是「珍珠奶茶嗆到氣管裏了」。

事件引來網民關注，感嘆「生命到底有多脆弱」、「看着好心痛哦，就一杯珍珠奶茶，就一顆珍珠」、「奪命珍珠奶茶？」、「活三十多年了，第一次看到被珍珠弄死的…」。

也有大批網民直指珍珠奶茶太危險，以後不會再喝，甚至認為應該「取締珍珠奶茶」，以防再有意外發生，「喝奶茶我從來不要珍珠，因為有一次就是那個吸管杯珍珠堵塞住了，我使勁一吸，差點嗆到，從此以後我就覺得珍珠很危險」、「有一次一吸，一下子就沖到了嗓子眼，咳了好半天，它自己咕嚕出來了，從那以後再也不點帶珍珠的」、「嚇得我以後買奶茶不敢加珍珠」、「取締珍珠奶茶」。

從影片見到，男生躺在地上，旁邊地上有一杯倒瀉了的珍珠奶茶。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》