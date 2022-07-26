江蘇蘇州／震澤古鎮 傳承絲綢文化

蘇州吳江區西南部的震澤古鎮， 古稱「吳頭越尾」，是一個擁有二千多年歷史的江南名鎮，也是大陸著名的蠶絲之鄉，是絲綢紡織文化發源地，有「中國亞麻蠶絲被家紡名鎮」、「中國蠶絲被之鄉」美稱。

震澤地處太湖平原，氣候溫暖濕潤，土地肥沃，適宜植桑養蠶。震澤成為著名的「蠶鄉絲市」，形成於明代成化年間；纖細柔韌的蠶絲，搭建了震澤的經濟動脈。明清之際，震澤一畝桑田收益抵得上十畝稻田。至清光緒年間，震澤一鎮出口生絲多達5400擔，相當於全國出口總量的十五分之一。這裡這出產的湖絲、盛綢、蘇緞，暢銷全國。種桑養蠶、煮繭繅絲等傳統工匠技藝，至今仍是震澤居民生活的一部分。

蘇州是一座絲綢之府。

師儉堂，國寶級文物。圖／本報江蘇蘇州傳真

唐宋時期，蘇州就是全國絲綢中心；明清時代，皇家高級絲綢織品也大多出自蘇州織工之手。蘇州兩星期生產的綢緞，即可從古絲綢之路的起點長安，鋪到終點君士坦丁堡；近10年生產的綢緞，就可繞地球45圈，因此，蘇州素有「絲綢之鄉」的美譽。

除了絲綢文化，古鎮名勝古蹟眾多。師儉堂在老街寶塔街上， 主人本姓徐，是震澤的望族。亦官亦商的徐家，一座宅院占地二千多畝，共有大小房屋147間，卻取了個堂名叫「師儉」，有人說是崇尚節儉之意，也有人說主人是別有深意的。

師儉堂坐北朝南，三面臨河，可前門上轎，後門下船，水陸稱便。院中有一個占地僅240平方公尺的「鋤經園」，堪稱江南最小的園林，但設計巧妙，園內建有亭台樓閣，遊廊假山，假山下有山洞，上有半亭，高低錯落有致，是設計最精巧的江南園林。