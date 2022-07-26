江蘇蘇州／尋味蘇州 經典松鼠桂魚

蘇州的飲食文化，特點是選料嚴謹，製作精細，因才施藝，四季有別。已形成獨具地方特色的蘇州菜肴， 簡稱「蘇州菜」，俗稱「蘇幫菜」。蘇式食品與蘇州絲綢、園林、工藝，並列為蘇州四大文化支柱。

蘇州美食：陽澄湖大閘蟹。圖／本報江蘇蘇州傳真 蘇式食品品種繁多，經過幾千年的發展，至今已有12大類，1200多個著名品種。12大類分為6個幫式和6種特色，即蘇式菜肴、蘇式滷菜、蘇式麵點、蘇式糕點、蘇式糖果、蘇式蜜餞、蘇州小吃、蘇州糕團、蘇州炒貨、蘇州名菜、蘇州特色醬菜、蘇州特色調味品。

蘇州素稱魚米之鄉，魚鮮蝦蟹、粳糯稻米，便是蘇式食品的主調，有四大特色：講究時令時鮮，講究選料做工，講究色香味形，講究花色品種。

松鼠桂魚是姑蘇菜肴中的代表作， 味道鮮美，聞名遐邇。這道菜名稱的由來， 和清乾隆皇帝有關。傳說，乾隆皇帝巡遊江南到了蘇州，一日信步來到松鶴樓菜館。看到湖中有很多桂魚， 該魚背部隆起， 青黃顏色間有不規則的黑色花紋，遊動起來迅猛快捷，非常好看。皇帝一時高興，便要求吃魚。

蘇州美食：藏書羊肉。圖／本報江蘇蘇州傳真

按老規矩，桂魚是祭神用的祭品， 不可食用，但又聖命難違，堂官一時不知如何是好。與廚師商量，想出了一個法子：取松鶴樓首字「松」，將魚烹製成松鼠形狀，既避免燒「神魚」之罪，又滿足了乾隆的要求。廚師把魚炸成後放在桌上，然後澆以滷汁， 只聽見「吱吱」作響，就像松鼠在歡叫。乾隆吃後，讚不絕口。從此，「松鼠桂魚」便成為一道名菜，被譽為「蘇菜之冠」。