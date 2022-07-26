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江蘇蘇州／留園 吳下名園之冠

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
留園的瑟樓 圖／本報江蘇蘇州傳真
留園的瑟樓 圖／本報江蘇蘇州傳真

作為蘇州古典園林典型，留園與北京頤和園、承德避暑山莊齊名。坐落在蘇州市閶門外，以宜居宜遊的山水布局，疏密有致的建築空間，獨具風采的石峰景觀，成為江南園林藝術的傑出典範。

留園始建於明代萬曆二十一年，為太僕寺少卿徐泰時的私家園林， 時人稱東園。歷經更迭，清咸豐十年，園為常州盛康購得，繕修後比昔日盛時更增雄麗，因前園主姓劉而俗稱劉園，盛康乃仿隨園之例，取其音而易其字，改名留園。盛康歿後，園歸其子盛宣懷，在他的經營下，留園聲名愈振， 成為吳中著名園林，俞樾稱其為「吳下名園之冠」。

留園冠雲峰，由太湖石堆砌而成，以靈巧通透著稱。冬日的冠雲峰，詩情畫意。圖／本報江蘇蘇州傳真
留園冠雲峰，由太湖石堆砌而成，以靈巧通透著稱。冬日的冠雲峰，詩情畫意。圖／本報江蘇蘇州傳真

留園內建築的數量，在蘇州諸園中居冠，廳堂、走廊、粉牆、洞門等建築與假山、水池、花木等，組合成數十個大小不等的庭園小品。其在空間上的突出處理，充分體現了古代造園家的高超技藝和江南園林建築的藝術風格特色。

留園全園分為四個部分，在一個園林中能領略到山水、田園、山林、庭園四種不同景色：中部以水景見長，是全園的精華所在；東部以曲院迴廊的建築取勝；西部以假山為主， 土石相間， 渾然天成。北部原有建築已廢毀，現廣植竹、李、桃、杏， 其餘之地闢為盆景園，花木繁盛，猶存田園之趣。

建築 北京

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