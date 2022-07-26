江蘇蘇州／江南園林代表作拙政園

江蘇省南部的蘇州市，以園林之美著名於世；蘇州古典園林，簡稱「蘇州園林」，其中，滄浪亭、獅子林、拙政園、留園，已列入聯合國世界遺產名錄， 是蘇州四大歷史名園。而拙政園是江南園林的代表，也是蘇州古典園林中，面積最大的古典山水園林。

拙政園初為唐代詩人陸龜蒙的住宅，元朝時為大弘（ 宏） 寺。明朝嘉靖年間，御史王獻臣仕途失意，歸隱蘇州後將其買下，聘著名畫家、吳門畫派的代表人物文徵明， 參與設計藍圖，歷時1 6 年建成。借用西晉文人潘岳《閒居賦》中「築室種樹，逍遙自得……灌園鬻蔬，以供朝夕之膳……此亦拙者之為政也。」之句，取為園名，暗喻把澆園種菜作為自己（ 拙者） 的「政」事。

拙政園依山傍水，建以亭閣。圖／本報江蘇蘇州傳真

拙政園園中現有的建築，大多是清咸豐十年，成為太平天國忠王府花園時重建，至清末形成東、中、西三個相對獨立的小園。

中部是拙政園的主景區，為精華所在。總體布局以水池為中心，亭台樓榭皆臨水而建，有的亭榭則直出水中，具有江南水鄉的特色。池廣樹茂，景色自然，臨水布置了形體不一、高低錯落的建築，主次分明。總體格局保持明代園林渾厚、質樸、疏朗的藝術風格。以荷香喻人品的「遠香堂」，為中部拙政園主景區的主體建築。

拙政園布局的山島、竹塢、松岡、曲水之趣，被譽為「天下園林之母」。圖／本報江蘇蘇州傳真

西部原為「補園」，水面迂迴，布局緊湊，依山傍水， 建以亭閣。主要建築為靠近住宅一側的「三十六鴛鴦館」，是當時園主人宴請賓客和聽曲的場所，廳內陳設考究。東部原稱「歸田園居」，早已荒蕪，全部為新建，布局以平岡遠山、松林草坪、竹塢曲水為主。配以山池亭榭，仍保持疏朗明快的風格。

拙政園園內的山石、古木、綠竹、花卉，構成了一幅幽遠寧靜的畫面，代表了明代園林建築風格。而也因其布局的山島、竹塢、松岡、曲水之趣，被譽為「天下園林之母」。