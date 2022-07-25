重慶母女吵架 9歲女疑被母從30樓推下 母親再躍下雙亡
重慶一處社區23日下午發生母女從30樓頂樓墜落身亡事件，警方已調查原因。據知情者稱，是母親先將9歲女兒推下樓，自己再躍下，兩人當場死亡。
這起駭人聽聞悲劇發生的時間是7月23日下午16時許，地點位於重慶長壽區桃花大道一社區內。母女二人從30層高樓墜落身亡。事發社區物業公司一名工作人員稱，墜樓的母女二人中母親30歲，女兒9歲，兩人是從最頂樓墜落後當場死。
瀟湘晨報報導，事發社區所屬的長壽區菩提街道辦事處一名工作人員稱，事發樓棟是香山美地2單元2棟頂樓，該樓總共30層，母女二人墜樓後，當場就沒有了生命體癥。母女二人的遺體已於7月23日晚間送往該殯儀館。
關於母女兩人墜落的原因，目前官方還沒有通報原因。派出所的一名警察表示，墜樓原因警方還在調查中。
但據一位自稱是事故知情者的人士透露，墜樓前母女二人曾發生激烈吵架，媽媽將女兒推下樓 ，然後自己又縱身跳下。
網友稱，如果確定女兒是被母親先推下樓的，只能說母親的教育方法太激進，甚至泯滅人性。無論如何，9歲的孩子，還沒來得及感受這個世界的美好，其生命就被剝奪，其母親都是自私的，也是不可被原諒的。
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