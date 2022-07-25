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福廈高鐵全線橋梁主體工程貫通 明年下半年通車

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
福廈高鐵是大陸第一條跨海高鐵，預計明年下半年通車。（中國鐵路）
福廈高鐵是大陸第一條跨海高鐵，預計明年下半年通車。（中國鐵路）

大陸首條跨海高鐵—福州至廈門高鐵全線橋梁主體工程7月23日全線貫通。福廈高鐵預計2023年下半年通車，屆時東南沿海城市群將串聯起一條「黃金旅遊帶」，福州至廈門將實現「1小時生活圈」。

央視財經微信公眾號報導，福廈高鐵北起福州南站、南至漳州站，全長277.42公里，設計時速350公里，預計明年下半年與新建的廈門北站共同啟用。屆時福州與廈門將實現「1小時生活圈」、廈門、漳州等地形成「半小時交通圈」。

福廈高鐵共設8座車站，福廈高鐵線路北起福州市，共設福州南、福清西、莆田、泉港、泉州東、泉州南、廈門北、漳州8座車站。

為確保鋪軌施工安全、優質、高效，建設單位採用先進的施工工藝和機械設備，將無線網路傳輸、定位導航等技術集成到調度系統中，實現調度指揮智慧化、資訊化、視覺化管理。

福廈高鐵全線共有85座橋樑、33座隧道，先後跨越湄洲灣、泉州灣、安海灣3個海灣。在福廈高鐵湄洲灣跨海大橋建設過程中，大陸自主研發的千噸級運架一體機「昆侖號」首次亮相，大顯身手，填補了大陸高鐵建設領域的多項空白，實現了高鐵建設技術的新突破。福廈高鐵建成通車後，東南沿海城市群將串聯起一條「黃金旅遊帶」。將為福州、廈漳泉兩大都市圈的加速崛起和沿線區域經濟社會發展注入新動能。

福廈高鐵全線橋樑主體工程已在7月23日全線貫通。（央視財經）
福廈高鐵全線橋樑主體工程已在7月23日全線貫通。（央視財經）

高鐵 廈門 公眾號

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