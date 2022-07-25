福廈高鐵全線橋梁主體工程貫通 明年下半年通車

大陸首條跨海高鐵—福州至廈門高鐵全線橋梁主體工程7月23日全線貫通。福廈高鐵預計2023年下半年通車，屆時東南沿海城市群將串聯起一條「黃金旅遊帶」，福州至廈門將實現「1小時生活圈」。

央視財經微信公眾號報導，福廈高鐵北起福州南站、南至漳州站，全長277.42公里，設計時速350公里，預計明年下半年與新建的廈門北站共同啟用。屆時福州與廈門將實現「1小時生活圈」、廈門、漳州等地形成「半小時交通圈」。

福廈高鐵共設8座車站，福廈高鐵線路北起福州市，共設福州南、福清西、莆田、泉港、泉州東、泉州南、廈門北、漳州8座車站。

為確保鋪軌施工安全、優質、高效，建設單位採用先進的施工工藝和機械設備，將無線網路傳輸、定位導航等技術集成到調度系統中，實現調度指揮智慧化、資訊化、視覺化管理。