內蒙古交流參訪 兩岸青年交流

由北京市台辦、內蒙古自治區台辦主辦的「復興有我——在京台灣青年邊疆行」內蒙古交流參訪活動23日在呼和浩特市啟動，40多名兩岸青年在內蒙古多地參訪交流。

中新社報導，中共內蒙古自治區黨委常委胡達古拉致詞表示，內蒙古地域遼闊、區位優越，風光壯美、物產豐饒，歷史悠久、文化底蘊深厚，民族團結、社會和諧，雖地處北疆，但與台灣有著密切的交流往來。希望參訪團的各位台灣青年朋友用腳去丈量草原的蒼茫遼闊、用心去體驗草原的天然純粹、用情去感悟草原的深情厚誼。

北京市台辦主任霍光峰表示，邊疆行活動旨在讓在京台灣青年深入瞭解中國大陸邊疆地區人民生活，增進對大陸的深刻理解與文化認同。希望台灣青年抓住大陸新發展階段的巨大機遇，更多地參與到兩岸交流合作、融合發展的進程中來，創造既屬於自己也屬於中華民族的美好未來。

台青羅至善10年前到北京創業，如今已扎穩腳跟，企業發展良好。他表示，兩岸青年相互融合、優勢互補、協同發展，就能助力企業高質量發展，希望參加此行的所有台青成為兩岸的橋梁紐帶。

本次活動將歷時7天，40多名兩岸青年將在呼和浩特市、興安盟、呼倫貝爾市等地參訪交流，深入瞭解內蒙古自治區民族區域自治制度實施和教育事業發展情況、經濟社會發展成就與機遇，感受內蒙古脫貧攻堅和鄉村振興成果等。