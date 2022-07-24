上海這一區今起連3天全區核酸篩查 凡出必驗

今（24日）一早，上海寶山區發布公告稱，定於7月24日（周日）至7月26日（周二）晚間繼續展開3次全區核酸篩查，檢測結果出來前村居實行封閉管理，第二天需持24小時內核酸陰性證明出社區，凡出必驗（有特殊情況的，經社區同意，可憑24小時內核酸採樣證明出社區）。

公告還稱，請寶山區市民積極配合街鎮和村居委安排，分批、分時段有序參加核酸篩查，村居、樓宇、園區、街面、各類場所等做到應檢盡檢，不漏一戶，不落一人。中高風險地區和實行臨時管控的地區按有關規定管理。採樣期間請規範佩戴口罩、保持2公尺以上安全距離，做好個人防護和防暑降溫。

7月23日0～24時，上海新增本土新冠肺炎確診病例3例和無症狀感染者21例，均在隔離管控中發現。其中，新增本土新冠肺炎確診病例3例都居住於寶山區；無症狀感染者中，1名居住於浦東新區，1名居住於靜安區，1名居住於虹口區，5名居住在楊浦區，13名居住於寶山區。