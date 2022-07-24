蘇州老翁逼女子地鐵讓座 稱4000年前自己就是蘇州人

江蘇蘇州一女子指自己在乘坐蘇州地鐵1號線時，被一位老人拿拐杖打腿要求讓座，該老人更稱自己是蘇州人，4000年前就是蘇州人。

大陸媒體《瀟湘晨報》報導，本週四（21日）晚，江蘇蘇州一名女乘客在短片平台爆料，指自己乘坐蘇州地鐵1號線時，被一位大爺拿拐杖打腿要求讓座，「拿拐杖打我腿，讓我讓座想道德綁架我。」

這位女乘客上傳的影片顯示，在地鐵車廂內，她正在與車廂其他乘客解釋：「（老人）說自己是蘇州人，4000年前就是蘇州人，蘇州人有優越感，我也是蘇州人好吧。」

一位拄著拐杖身著白衣的大爺坐在地鐵座位上，疑似用蘇州話回覆她。女乘客稱，這位大爺乘坐了兩三站後，「 溜走了」。該影片引發多位網友關注。有網友稱：「 不要互相看不起，城裏城外都是蘇州人。」

蘇州軌道交通工作人員昨日（23日）表示，沒有收到乘客關於該事件的情況反饋，如在地鐵上遇到此類糾紛，「可以報警處理，也可以等地鐵到站停靠後跟地鐵工作人員反映，地鐵站每一站都有輔警。」

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文章授權轉載自《香港01》