小三躲捉姦？廣州女穿浴袍跑到30樓窗外 險象環生

廣州天河區萬菱匯大樓一女子穿著浴袍爬到30樓窗外站立在樓層橫條上的視頻在網路引發熱議。兩個多小時後，該女子被消防人員救回。有網友稱，該女子是「小三被捉姦」逃到窗外，但該女子事後表示她是得知男友外遇才做出危險動作。

瀟湘晨報報導，7月21日，多段相關視頻在網路流傳。視頻顯示，事發時一名女子穿著白色浴袍站在萬菱匯高樓層的玻璃幕牆外。女子還一度站在屋外玻璃牆邊的橫條上，揮舞著一隻手，似乎在言語激動地和屋內人對話，還將一扇窗戶關上了，場面十分驚險。

另一段視頻是從室內的角度拍攝，室內有一名女子蹲在地上，哭著要屋外的女子返回室內，還疑似一名男子與其通話的聲音。

視頻顯示，在大樓對面和底下，還有一些人用單眼相機拍攝。一些視頻拍攝者和傳播視頻的網民稱，此女子是被捉姦的小三，無奈逃到了窗外。一視頻拍攝者一邊拍還配上了旁白，「有勇氣站在這裡，還不如出來認了算了」。

21日18時32分，廣州天河警方通過官方微博發佈通報稱，21日11時18分許，廣州天河警方接群眾報警，稱在天河路某大廈有一名女子站在大廈外牆橫帶處。接報後，天河警方立即派員到場處置。經勸導，該女子返回房內。目前，有關部門正協同該女子龍某的家人對其開展情緒疏導等工作。

報導稱，當事女子龍某表示，她是22歲在讀大學生。自己有自主創業，今年5月租住在萬菱匯公寓30層。當天自己之所以有過激舉動，是因為在前一晚意外得知男友有同時交往多位元女友的情況，她電話找到男友對質，對方還不承認，仍對她進行辱駡。因為自己很難受，在當晚吃了安眠藥才睡下，她的閨蜜還趕過來陪她。

7月21日上午，在她醒來後，她依舊無法釋懷，男友打電話給她，但是沒有道歉，仍在辱駡她。她一時「上頭」想要輕生，便爬到窗外。後來她的親妹妹也趕到現場，酒店工作人員和消防公安等工作人員也趕到。

龍某稱，當時她並未意識到害怕，開始她站立了很久，最後她想蹲下來跳下去的時候，消防人員一把抓住了她，並將她解救。