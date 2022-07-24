河南村鎮銀行舞弊案 一名正局級官員被查

河南村鎮銀行爆發取款難、存款戶被賦紅碼無法出行等離譜案，經調查三個月後，終於查出一名正局級官員涉案，大陸中紀委今天（24日）通報，中國銀保監會河南監管局一級巡視員李煥亭涉嫌嚴重違紀違法正接受調查。

澎湃新聞報導，中央紀委國家監委駐中國銀保監會紀檢監察組、河南省監察委員會24日通報：中國銀保監會河南監管局一級巡視員李煥亭涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐中國銀保監會紀檢監察組紀律審查和河南省監察委員會監察調查。

近期臨近退休的李煥亭，未能如願。河南銀保監局也在今年7月悄然撤下了李煥亭的簡歷，而在本月初，李煥亭的簡歷仍排在河南銀保監局局領導簡介中的倒數第二位。此前，他還曾擔任河南銀保監局排名第二的副局長。

簡歷顯示，今年滿60歲的李煥亭自1998年起，便在河南地方金融監管系統工作，先後任河南省金融系統紀檢監察特派員辦公室副主任、正處級紀檢監察員。

2003年原銀監會成立後，李煥亭便開始在河南銀監局任職，任河南銀監局人事處副處長、黨委組織部副部長（正處級），河南銀監局黨委宣傳部部長、機關黨委副書記，河南銀監局監察室主任、紀委副書記、紀委辦公室主任、銀行業協會專職副會長。

2012年1月，李煥亭出任河南銀監局農村中小金融機構監管二處處長，這一處室主要負責轄內村鎮銀行、農村資金互助社等新型農村金融機構的市場准入、非現場監管和現場檢查工作。

2014年11月，李煥亭升任河南銀監局黨委委員、副局長，亢志剛（今年三月被查）當時則是許昌銀監分局局長。亢志剛後又調回河南銀監局，任農村中小金融機構監管一處處長。

2020年，時年58歲的李煥亭任河南銀保監局一級巡視員，享受正局級待遇，分管國有控股大型商業銀行建管處、群團工作部、系統工會、機關工會工作，兼任金融工會主任。

河南村鎮銀行4月爆發取款難後。銀保監會有關部門負責人7月17日表示，經過近3個月的努力，公安機關已初步查明案件主要事實，還原了事件真相。河南新財富集團操縱河南、安徽5家村鎮銀行，通過內外勾結、利用第三方平台以及資金掮客等方式非法吸收並佔有公眾資金，篡改原始業務資料，掩蓋非法行為。

許昌市公安局此前通報，2011年以來，以新財富集團實際控制人呂某為首的犯罪團夥涉嫌利用村鎮銀行實施系列嚴重犯罪。

在李煥亭之前，河南銀保監局城市商業銀行監管處一級調研員亢志剛已於今年3月被查。亢志剛自1995年參加工作起便在金融監管系統工作，也曾任許昌銀監分局黨委書記、局長。