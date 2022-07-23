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疑未購物遭導遊辱罵…75歲遊客爭吵時失去意識 心臟病發猝死

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸傳出有女子攜父母參加湖南旅行團，因為購物遭導遊辱罵，父親心臟病發猝死。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）
大陸傳出有女子攜父母參加湖南旅行團，因為購物遭導遊辱罵，父親心臟病發猝死。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

大陸導遊釀禍又一樁。一位女子帶著父母前往長沙旅遊，路程中疑似因為沒有掏錢購物遭導遊辱罵，雙方爭吵中，女子的父親心臟病發猝死。

據澎湃新聞報導，居住在廣東湛江的戴姓女子，7月初帶著父母到湖南長沙參加「五星高端火鳳凰」旅行團，最後一天返程時，因為沒有購買導遊賣的特產，遭導遊辱罵，發生激烈爭吵，過程中其父親心臟驟停猝死。

戴女強調，報名的旅行團標榜「0自費0購物」，但是實際上被安排前往購物點，「我們不想買，但出去的時候男導遊就堵在門口不讓我們走，後來我們買了將近600塊（人民幣）的東西，才讓我們出來」。回程導遊又在車上賣茶葉、臘肉跟魚乾等土特產，「我說肚子不舒服就不吃了，也不想買，誰知道他就開始破口大罵，說我們來了不消費，這裡不歡迎我們，我們對司機的辛苦不懂感恩之類的」。

正在雙方爭吵當下，戴女75歲的父親突然失去意識，救護車趕到後確認已經去世。「我感覺他是氣不過，一口大氣沒上來，就被氣死了」，戴女強調父親一直身體健朗，沒有高血壓、心臟病等疾病。而附近的慈利縣人民醫院開具的「居民死亡醫學證明（推斷）書」，認定死亡原因是「心臟驟停：心梗？其他？」。

事件發生後，戴女發現，與其爭吵的肖姓男導遊所持的導遊證是假的。報導指出，肖男解釋導遊證是找朋友「花了點錢做的」，他稱平時主要在旅行社負責導遊管理工作，最近導遊不夠用，就配合女導遊一起帶團，「但沒有導遊證進入景區就要買門票，所以做了一個假的」。

肖姓男導遊也辯護，表示一切都是按旅行社規劃的路線走，也不存在強制購物行為，特產超市是行程表上有的，在第一天出行時就曾告知過遊客。自己當時只是在門口等待，沒有阻止遊客出門。對於在車上販售特產，他強調「我說師傅也為我們開了幾天車，只是給師傅捧個場，覺得好就買，覺得不好也不用多說。全程我和她爸爸沒有任何接觸，也沒有對著老人吵」。

涉事的張家界萬眾國際旅行社周姓負責人對這起事件表示，「可以判斷是由於疾病導致的死亡」。他稱警方已經斷定導遊沒有刑事責任，也不屬於治安事件，但報導稱，雙方已經在21日晚間就賠償金額初步達成一致，旅行社會賠償人民幣29萬元（約合台幣128萬元）。

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