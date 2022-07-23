大陸氣象部門預警：浙江、福建今日最高溫將逾40℃

今天是廿四節氣中的「大暑」，大陸中央氣象台也持續發布高溫黃色預警，預計23日白天，新疆南疆盆地東部、浙江中南部、福建中部局部地區最高溫可達到40℃以上。上海市氣象局也預估，23日上海最高溫度將達到39至40℃。

據浙江《錢江晚報》報導，剛過去的7月中旬，杭州市區平均氣溫達到32.8℃，和2009年持平，比歷史同期的29.3℃偏高3.5℃，均是1951年以來的最高紀錄。

報導稱，杭州市區已連續三天最高氣溫達到37至38℃，幸好近日午後都有雷陣雨及時降溫。但今後一周除24、25日外，其它幾天都不會有明顯的雷陣雨。下周二（26日）起，杭州氣溫會再上一個台階，最高氣溫將達39至40℃左右。

上海市氣象局首席服務官鄔指出，上海這輪連續高溫比上一輪，從強度和持續時間上來看都可能相對弱一點，但持續時間約9到10天，23日則可能出出現40℃左右的高溫。

根據報導，上海今年自5月30日入夏以來，已出現18個高溫日，尤其是7月5日至15日，上海出現連續11天的高溫天氣，其中8日至15日最高氣溫均在37℃以上，連續8天出現酷熱高溫天氣。

報導稱，上海今年極端高溫出現時間早、極端性強，7月10日最高溫就已達到40.0℃，刷新有氣象記錄以來40.0℃高溫最早出現紀錄。7月13日最高溫更達到40.9℃，追平1873年有氣象記錄以來的最高紀錄。

中國天氣網氣象分析師石研表示，在上一輪高溫過程中，四川、浙江、江蘇等地有多人確診「熱射病」，並出現因此死亡的案例。

石研提醒，本輪高溫過程南方大部依然是高溫加上高濕，福州、杭州、上海等地最高溫均可能達到40℃，最低氣溫也普遍接近30℃，全天候「上蒸下煮」的感覺非常明顯，當地民眾務必做好防暑降溫工作，警惕「熱射病」的發生。

上海《澎湃新聞》指出，「熱射病」是高溫相關急症中最嚴重的情況，即重症中暑，是因暴露在高溫高濕環境中身體調節功能失衡，導致核心溫度迅速升高，超過40℃，伴有皮膚灼熱、意識障礙（例如譫妄、驚厥、昏迷）及多器官功能障礙的嚴重致命性疾病，一旦發生，死亡率極高。

《澎湃新聞》表示，「熱射病」不是突然出現，而是逐漸加重。如出現輕度中暑，像是大量出汗、頭暈無力、胸悶氣短、噁心心慌等症狀時，一定要重視並及時處理，防止情況惡化。